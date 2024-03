Telegram te 'regala' la suscripción Premium a cambio de usar tu número para enviar SMS de verificación que pagas tú

'Gratis' y 'regalado' son palabras que suelen sonar bien y si eres un usuario de Telegram y esas palabras se refieren a la suscripción Premium de la plataforma, con todas sus funciones avanzadas, aún mejor. Aunque es probable que no pienses lo mismo cuando compruebes a cambio de qué se 'regala' la suscripción. Telegram ha lanzado un programa llamado de inicio de sesión peer to peer, P2PL por sus siglas en inglés, por el que el usuario acepta que su número de teléfono sea utilizado por Telegram 'como un retransmisor de códigos de inicio de sesión por SMS, a cambio de una suscripción a Telegram Premium', según explican los términos del servicio del programa, ToS por sus siglas en inglés.

El programa solo está disponible para Android y en ciertas ubicaciones no especificadas, no encontrándose entre ellas la Unión Europea. Telegram argumenta que lanza el programa debido a que los SMS con el código de verificación necesario para que un usuario se registre e inicie sesión se envían a través de operadores que 'según la región y otros factores, tienen distintos grados de confiabilidad'. De esta manera ayuda a garantizar que los usuarios de todas las áreas puedan recibir los SMS de manera confiable. Y se ahorra costes que traslada a los usuarios, aunque no lo mencione.

Este es uno de esos casos en los que resulta imprescindible leer los términos del servicio para darse cuenta de por qué es muy mala idea acogerse a este programa. En primer lugar, porque Telegram especifica muy claramente que el envío de los SMS puede generar cargos al usuario, por parte de su operador, de los que ellos en ningún caso se hacen responsables ni reintegran. El número máximo de SMS que se envían desde el teléfono del usuario es de 150, por lo que dependiendo de la tarifa contratada puede llegar a salir por cierta cantidad, especialmente si se envían a otros países. Desde luego, bastante más que los 2 euros mensuales que se ahorraría un usuario en España si no paga la suscripción anual.

