The Crew Motorfest: la cuarta temporada ya está disponible con un fin de semana gratis

Ubisoft ha inaugurado la cuarta temporada de ‘The Crew Motorfest’, que está disponible en todo el mundo para descargar como actualización gratuita. A través del nuevo contenido, los jugadores podrán acceder a un modo especial de personalización con la lista de partidas “Donk vs Lowrider”, nuevos contenidos y eventos. Para celebrar esta última actualización del Year 1, también se ha promocionado un fin de semana gratis, del 4 al 8 de julio en PlayStation (PS5, PS4) y PC, y del 11 al 15 de julio en Xbox (One y Series). Para esta iniciativa los jugadores que ya hayan gastado sus cinco horas de la prueba gratuita, o participado en otros periodos de juego sin coste, también podrán extender el tiempo que ofrece el título.

Donk vs Lowrider

Con esta lista los jugadores tendrán que elegir bando y aprender características especiales de dos “culturas” de coches diferentes; a través de diferentes talleres y pruebas, construirán poco a poco su coche, un Donk con enormes ruedas, o un Lowrider, con suspensiones hidráulicas. Esta línea de partidas trae nuevas funciones de juego, como el “Car Dance”, una variante de juego basado en el ritmo y vinculado a las habilidades de los Lowriders, o como el “Street Versus”, un modo de juego basado en las prestaciones, entre coches Donk en una carrera de drag.

The Crew Motorfest Ubisoft

Botín con estilo

Al completar la lista desbloquearás 4 nuevos coches: Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1), Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1), Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1), y HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street T1). Además, podrás ganar un nuevo tipo de objeto de adorno, las figuras del salpicadero, al participar en la lista o al competir en eventos y retos de la Season 4.

No está de más destacar que nombres tan famosos de la escena de las carreras de coches, como Ring Brothers, Yiannimize, KRC Japan y Liberty Walk, prometen unirse a la fiesta durante varias semanas mostrando su visión personal. Para los más aventureros, habrá una segunda lista de partidas gratuita, "Off-Roading Addict Vol. 2", a partir del 14 de agosto, que traerá oportunidades para explorar la isla de O’ahu.

Season 4

La nueva temporada ofrece una selección de 29 nuevos vehículos, incluyendo 22 coches exclusivos en ‘The Crew Motorfes’t, y 7 de las últimas actualizaciones de ‘The Crew 2’, que puedes importar de forma gratuita usando la función “Importar Colección”. ¿Cómo la puedo importar? Al iniciar el videojuego por primera vez, tendrás que elegir entre dos opciones: empezar desde cero o importar tu colección de The Crew 2. Si eliges importar tu colección, debes saber que esta acción es irreversible. Sin embargo, si optas por no importarla desde el principio, tendrás la opción de hacerlo más tarde si cambias de opinión. Debes tener en cuenta que, para poder ser importado, un vehículo o artículo estético debe estar disponible tanto en ‘The Crew 2’ como en ‘The Crew Motorfest’.

Con el lanzamiento, también estará disponible el Audi RS6 Avant (Street T2), así como su versión personalizada por Yiannimize (Street T2), el Buick GNX (Street T1) y el Chevrolet Caprice (Street T1), incluidos en el Year 1 Pass. El Ford Mustang Dark Horse 2024 (Street T2) se añadirá el 31 de julio. Pero eso no es todo, porque habrá nuevos vehículos que se incorporarán a lo largo de la temporada.