Todos estos videojuegos ya tienen sus propias películas, pero aún no lo sabías

El viaje de las adaptaciones cinematográficas basadas en videojuegos está lleno de altibajos, con una variedad de resultados que van desde fracasos hasta éxitos tanto de crítica como de taquilla. Algunas producciones son aclamadas por su capacidad para capturar la atmósfera de los videojuegos originales, mientras que otras han sido duramente criticadas por no ser fieles al material que pretenden adaptar.

Este escenario revela el potencial y los desafíos de un subgénero que sigue evolucionando y ganando fuerza en la industria cinematográfica. Gracias a la irrupción de nuevas tecnologías y a una comprensión cada vez mayor de lo que buscan los seguidores, las adaptaciones de videojuegos al cine tienen ahora la oportunidad de consolidar su lugar entre los grandes éxitos del séptimo arte. Pero no siempre fue así. A continuación, te presentamos una lista de películas de acción real basadas en videojuegos que pasaron desapercibidas, analizando su acogida y el impacto que tuvieron tanto en taquilla como entre los espectadores.

Werewolves Within (2021)

Basada en el juego de deducción social ‘Werewolves Within’, esta película mezcla comedia y terror. Recibió elogios por su enfoque ligero y divertido del género, con un guion inteligente y un reparto sólido, encabezado por Sam Richardson y Milana Vayntrub. A pesar de su fidelidad al espíritu del juego, no tuvo gran éxito en taquilla, aunque se ha convertido en una pieza de culto para los seguidores de las comedias de terror.

Monster Hunter (2020)

Protagonizada por Milla Jovovich y dirigida por Paul W.S. Anderson, ‘Monster Hunter’ está basada en el popular juego de rol de acción de Capcom. La película fue duramente criticada por su falta de fidelidad al juego, con una trama superficial y mal desarrollada. Sin embargo, algunos seguidores de la franquicia disfrutaron de las batallas contra monstruos gigantes y la acción desenfrenada, aunque la película no logró la aceptación del público general.

Proyecto Rampage (2018)

Basada en el clásico juego arcade de los 80, ‘Rampage’ está protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson,y, básicamente, presenta a monstruos gigantes destruyendo ciudades. A pesar de su éxito comercial, con una taquilla global de más de 400 millones de dólares, fue criticada por su trama simplista y la falta de profundidad en los personajes. Sin embargo, fue bien recibida por aquellos que buscaban un espectáculo visual y acción sin complicaciones.

Assassin’s Creed (2016)

Adaptada de la exitosa serie de juegos de Ubisoft, ‘Assassin’s Creed’, protagonizada por Michael Fassbender, fue una cinta muy esperada. Sin embargo, no logró cumplir con las expectativas. Críticos y jugadores señalaron una trama incoherente y la falta de desarrollo de los personajes. A pesar de los esfuerzos por mantenerse fiel a la estética visual y la mitología del juego fracasó tanto en crítica como en taquilla.

Need for Speed (2014)

Inspirada en la famosa serie de juegos de carreras, ‘Need for Speed’ sigue a un conductor que busca venganza. La película, protagonizada por Aaron Paul, fue un intento por trasladar la emoción de las carreras a la pantalla grande. Aunque recibió elogios por sus intensas escenas de acción, fue criticada por su trama cliché y la falta de profundidad en los personajes, lo que resultó en un desempeño mixto en taquilla.

Silent Hill: Revelation (2012)

Secuela de la película de 2006, ‘Silent Hill: Revelation’ está basada en ‘Silent Hill 3’ y, aunque intentó capturar el tono oscuro y perturbador de los juegos, no logró conectar con los jugadores ni con la crítica. La película fue apaleada por su falta de cohesión, su débil guion y la forma en que se distanció del material original.

Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo (2010)

Basada en el éxito de Ubisoft, ‘Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo’ fue dirigida por Mike Newell y protagonizada por Jake Gyllenhaal. Fue elogiada por sus espectaculares escenas de acción y efectos visuales, pero recibió críticas por su narrativa superficial y el reparto, especialmente en lo que respecta a la elección de Gyllenhaal como el príncipe persa. Aunque no alcanzó el éxito esperado, se puede considerar una adaptación acertada.

Max Payne (2008)

Basada en el juego de acción del mismo nombre, ‘Max Payne’, protagonizada por Mark Wahlberg, fue una adaptación que no logró capturar el estilo visual único ni la atmósfera oscura y melancólica del juego. La película fue criticada por su débil narrativa y por no aprovechar el potencial del personaje principal. Sin embargo, fue un éxito moderado en taquilla, aunque no dejó una impresión duradera.

Postal (2007)

Dirigida por Uwe Boll, 'Postal' es una comedia de acción basada en el controvertido videojuego del mismo nombre. Conocida por su humor vulgar y ofensivo, la película fue ampliamente criticada, pero logró una base de seguidores de culto debido a su enfoque irreverente y su falta de inhibiciones.

DOA: Dead or Alive (2006)

Basada en el juego de lucha ‘Dead or Alive’, la película fue un intento por capitalizar la popularidad de los videojuegos de peleas y el fanservice. La crítica la calificó como un entretenimiento superficial, con malas escenas de lucha y una historia débil, pero consiguió hacerse un lugar entre el público joven y seguidor de las películas de acción con toques de erotismo.

Alone in the Dark (2005)

Dirigida también por Uwe Boll, ‘Alone in the Dark’ es una adaptación del episodio subtitulado ‘The New Nightmare’. La película fue severamente criticada por su guion incoherente y sus actuaciones débiles. A pesar de sus problemas, se ha mantenido como un ejemplo clásico de las malas adaptaciones cinematográficas de videojuegos.

House of the Dead (2003)

Otra de las adaptaciones de Uwe Boll, ‘House of the Dead’ es una película de terror basada en el juego del mismo nombre. Con una trama que sigue a un grupo de personas atrapadas en una isla infestada de zombies, fue duramente criticada por su mala dirección y efectos especiales de bajo presupuesto. A pesar de sus deficiencias, sigue siendo una película de culto para los amantes del cine de terror.

Wing Commander (1999)

Basada en el juego de combate espacial ‘Wing Commander’, la película dirigida por Chris Roberts no logró capturar la esencia del juego y fue criticada por sus efectos especiales de bajo presupuesto, además de por una narrativa floja. A pesar de contar con un elenco conocido, incluyendo a Freddie Prinze Jr. y Matthew Lillard, fue un fracaso tanto en taquilla como en crítica.

Double Dragon (1994)

Basada en el famoso juego de lucha ‘Double Dragon’, la película se ambienta en un futuro distópico donde dos hermanos luchan contra un jefe criminal para proteger un medallón mágico. Aunque fue criticada por su mala ejecución, ha conseguido convertirse en una obra respetada entre los amantes del cine de los 90.

No todo son éxitos

Como puedes comprobar, las adaptaciones cinematográficas de videojuegos continúan siendo un terreno desafiante. Algunas producciones, aunque no lograron convencer ni a crítica ni a público, han dejado huella como ejemplo de la cultura pop. Si bien muchas de estas películas no lograron capturar la esencia de los productos en los que se basaban, algunas ofrecieron, al menos, una mirada diferente y entretenida a estos mundos. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro veamos adaptaciones de estos títulos que logren hacer justicia a los productos originales.