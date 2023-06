Triangulación iOS, el nuevo ciberataque contra los iPhone que se infectan con sólo recibir un mensaje

La firma de ciberseguridad Kaspersky ha identificado un nuevo tipo de ciberataque contra los móviles iPhone que los infecta e instala spyware con la simple recepción de un mensaje, a través de iMessage, y sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. El equipo de investigadores de Kaspersky aún lo está estudiando, pero ya ha adelantado que la información que roba Triangulación, así lo han bautizado, comprende grabaciones del micrófono, fotos a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, geolocalización y otros datos sobre la actividad del usuario con el dispositivo.

Aunque se ha descubierto ahora, Kaspersky ha podido concluir que el malware está circulando al menos desde 2019, por lo que el número de dispositivos infectados podría ser significativo.

Según ha explicado Eugene Kaspersky en una publicación en el blog de la compañía, a comienzos de año detectaron una actividad inusual mientras monitoreaban la red corporativa de Kaspersky, proveniente de terminales iPhone de empleados de la compañía correspondientes a posiciones intermedias y altas.

Dada la naturaleza cerrada del sistema operativo de Apple, los investigadores no disponían de herramientas para analizar directamente los dispositivos. Por este motivo decidieron crear copias de respaldo para examinarlas offline con una herramienta externa, Mobile Verification Toolkit (MVT), que permite realizar un análisis forense de dispositivos iOS y Android.

Con este examen forense identificaron varios indicios de la infección de los dispositivos y pudieron reconstruir como se había producido. Primero, el iPhone objeto del ataque recibe un mensaje “invisible” con un archivo malicioso adjunto. Este archivo contiene un exploit, un código que aprovecha vulnerabilidades de un sistema para realizar acciones no autorizadas.

We've discovered a new cyberattack against iOS called Triangulation.



The attack starts with iMessage with a malicious attachment, which, using a number of vulnerabilities in iOS installs spyware. No user action is required.#IOSTriangulation pic.twitter.com/daxEYZwXwD