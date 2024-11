Descuentos de Black Friday en PlayStation: PS5, juegos y accesorios a precios muy atractivos

El Black Friday 2024 ha llegado, y con él, las ofertas más esperadas por los amantes de los videojuegos. PlayStation se presenta con descuentos únicos en su PS5, juegos y accesorios de última generación, convirtiéndolo en el momento ideal para dar el siguiente paso. Si estabas esperando la ocasión para hacerte con una PS5 o expandir tu colección de títulos, este es el momento perfecto. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre las ofertas de PlayStation para este Black Friday.

Descuentos destacados en PS5: La oportunidad para dar el salto a la nueva generación

Se abre el periodo perfecto para conseguir productos tecnológicos a precios reducidos y PS5 es, sin duda, uno de los artículos más deseados. Este año, PlayStation y Media Markt ofrecen un descuento de 75€ en todos los modelos de PS5. Si estás buscando dar el salto a la nueva generación de consolas, ahora puedes hacerlo a precios más accesibles:

PS5 Edición Digital: 374€

PS5 Edición Estándar (con lector de discos): 474€

Si eres seguidor de ‘Fortnite’, también hay algo especial para ti. El pack PS5 Fortnite Cobalt Star, que incluye la consola PS5 y 8 elementos cosméticos exclusivos del videojuego, además de 1.000 paVos adicionales para gastar dentro. Todo esto se ofrece al mismo precio que la consola por separado, en cualquiera de sus dos versiones, lo que hace que este pack sea una opción muy atractiva.

Pack PS5 Edición Digital Fortnite Cobalt Star: 374€

Pack PS5 Fortnite Cobalt Star: 474€

Black Friday Playstation PlayStation

Selección de juegos para PS5 y PS4

El Black Friday también es el momento perfecto para ampliar tu colección de juegos. En esta temporada, PlayStation ofrece descuentos en algunos de sus éxitos más aplaudidos, con promociones tanto para PS5 como para PS4. Entre los más destacados:

‘Astro Bot’; ‘Rise of the Ronin’; ‘Stellar Blade’; ‘Helldivers 2’; ‘Marvel’s Spider-Man 2’; ‘The Last of Us Part II Remasterizado’; ‘Horizon: Forbidden West’; ‘Gran Turismo 7’; ‘God of War: Ragnarök’; ‘Uncharted: Colección Legado de los Ladrones’; ‘Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte’; ‘Returnal’; ‘Death Stranding’; ‘Demon's Souls’ y ‘Ghost of Tsushima’.

Accesorios esenciales

Si ya tienes tu PS5 y tus juegos, el siguiente paso para mejorar la experiencia es invertir en accesorios. Durante este periodo, los periféricos de PlayStation también cuentan con descuentos importantes. Entre las ofertas más destacadas, también en Media Mark, encontramos:

Mandos DualSense y DualSense Edge: 20€ de descuento

Auriculares Pulse Elite: 20€ de descuento

Auriculares Pulse Explore: 30€ de descuento

Además, si eres fan de la realidad virtual, PlayStation VR2 tiene un descuento de 200€ en la versión básica y de 250€ en el pack con ‘Horizon: Call of The Mountain’, alcanzando un precio final de 399€.

Mejora tu experiencia de juego

Las ofertas de Black Friday son una de las mejores oportunidades del año para hacerte con productos tecnológicos a precios reducidos. Ya sea que busques una nueva consola, juegos de última generación o accesorios para mejorar tu experiencia, este periodo de ofertas tiene todo lo que necesitas. Recuerda que son limitadas, así que no pierdas la oportunidad de aprovecharlas antes de que desaparezcan.