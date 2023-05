Google y Taito se asocian para revolucionar el clásico Space Invaders con realidad aumentada.

Google y Taito han decidido combinar fuerzas por un bien mayor: resucitar y revolucionar ‘Space Invaders’, el videojuego clásico de 1978 que tantas tardes de gloria nos ha dado. El proyecto que llegará a nuestros terminales bajo el nombre ‘Space Invaders: World Defense’, utiliza soluciones de realidad aumentada para simular una verdadera invasión alienígena (pixelada) en cualquier rincón del planeta Tierra. Para cumplir con lo prometido y realizar una simulación que permita ver a los extraterrestres volando sobre ubicaciones del mundo real, el experimentado desarrollador nipón ha utilizado herramientas como ARCore y el recientemente anunciado Geospatial Creator.

🎉 Just announced at #GoogleIO!



👾 Google and @TAITO are partnering to launch SPACE INVADERS: World Defense, 45 years after the original game’s release → https://t.co/802MOp7EMb



Launching later this summer, this immersive AR game transforms your city into a virtual playground! pic.twitter.com/RuYocQESzI