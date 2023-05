Hundred Acre Wood: Winnie the Pooh se convierte en un terrible asesino en serie.

Aunque a nivel general el personaje principal de “Winnie the Pooh” es conocido como el osito de peluche que habita en el universo de color de Disney, sus orígenes se remontan al libro de 1926 "Winnie-the-Pooh" de Alan Alexander Milne, que recientemente ha pasado a dominio público. Esto abre la puerta a la creación de otro tipo de obras relacionadas con el personaje, como el videojuego que nos ocupa en esta ocasión: ‘Hundred Acre Wood’, una experiencia de terror en la cual el peluche antropomorfo y sus amigos se convierten en auténticos asesinos.

Desarrollado y publicado de forma independiente por B21, el videojuego nos invita a explorar una versión distorsionada del Bosque de los Cien Acres. Armado con una escopeta, esta vez Pooh debe averiguar qué le ha pasado al niño Christopher Robin e intentar salir con vida de ese lugar de pesadilla. Cómo avanza su descripción oficial, ‘Hundred Acre Wood’ contará con enemigos que alguna vez nos fueron familiares. “Descubre qué sucedió y convirtió esta tierra que alguna vez fue hermosa en algo oscuro y peligroso”, relata la sinopsis oficial.

Hell, let’s share some early concept art. Just as a welcome to our day 1 followers.



One of the challenges we have experienced while making Hundred Acre Wood is taking the OG 1926 artwork & making something scary out of it while still being recognizable.



Here is a look at that. pic.twitter.com/nqcTptggus