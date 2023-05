Nintendo no tiene previsto lanzar ningún hardware o consola antes de abril de 2024.

Durante el último informe financiero de Nintendo, el presidente de la empresa de entretenimiento, Shuntaro Furukawa, ha dado al traste con los vaticinios de los seguidores más optimistas de la casa de Mario. Ha sido el propio jefe de la compañía quien ha confirmado que no lanzarán nuevo hardware durante este año fiscal.

Teniendo en cuenta que el plazo finaliza en marzo de 2024, hasta esa fecha no deberíamos esperar nuevos miembros dentro de su ecosistema. Es decir, los modelos Standard, Lite y OLED seguirán centrando toda la atención (comercial) de la compañía a lo largo de 2023. Esto no impedirá que de cara a próximos ejercicios se anuncie o revele información sobre la “próxima generación”, ya que el dirigente tan solo asegura que no se "comercializará" antes de la citada fecha.

15 millones de previsión para 2023

El objetivo es impulsar las ventas de su actual videoconsola, que en los últimos tiempos no está funcionando como se esperaba. El año pasado la previsión pronosticaba la venta de 21 millones de unidades, pero el ejercicio terminó por debajo, ya que, en el año fiscal 2022 se distribuyeron 17,97 millones de consolas. Eso supone una caída del 22% con respecto al mismo período del año anterior.

Según explica Furukawa a Bloomberg, por el momento tan solo existen planes para mantener la posición en el mercado de la consola híbrida: “Será difícil mantener el impulso actual de Switch en las ventas de unidades en su séptimo año. Nuestro objetivo es llegar a 15 millones de ventas este año fiscal. Sin embargo, haremos todo lo posible para aumentar la demanda durante el período navideño y cumplir con nuestro objetivo".

Switch han superado los 125,62 millones

En realidad, según revelan las cifras totales de ventas, tanto a Nintendo Switch como a sus juegos exclusivos no les ha ido nada mal desde su lanzamiento, el 3 de marzo de 2017. Para comenzar, se han vendido 125,62 millones de unidades de Switch considerando todas las versiones lanzadas desde su debut (Estándar, Lite y OLED). En el último trimestre fiscal, que se extendió del 1 de enero al 31 de marzo, se vendieron 3,07 millones de consolas.

Todos estos sistemas se alimentan con 1.036,15 millones de juegos vendidos en todo el mundo desde su lanzamiento, cerca de 41 millones durante los primeros tres meses de 2023. En total, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ ha superado los 53 millones de copias, con ‘Animal Crossing: New Horizons’ en segunda posición con más de 42 millones de unidades vendidas y en tercer puesto, ‘Super Smash Bros. Ultimate’ con 31 millones de juegos repartidos por todo el planeta.

El año 2023 para Nintendo

Vale la pena señalar que, en este momento, los planes de Nintendo para 2023 siguen sin estar claros. Este viernes asistiremos al lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ secuela del esperado ‘Breath of the Wild’, que promete ser uno de los grandes títulos de la plataforma durante el año. Sin embargo, la segunda mitad continúa envuelta en el misterio y, a la vista, no hay títulos como un nuevo Pokémon o un Mario anunciados para la temporada navideña, mientras que otras entregas tan esperadas como ‘Metroid Prime 4’ siquiera tienen planes de estreno.