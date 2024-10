Todo lo que debes saber sobre Marvel Mystic Mayhem: el nuevo juego para móviles de Marvel

NetEase Games y Marvel Games han anunciado oficialmente el desarrollo de ‘Marvel Mystic Mayhem’. Este título es un juego de rol táctico por equipos que estará disponible de forma gratuita en dispositivos móviles y propone una emocionante experiencia llena de acción, magia y personajes icónicos que nos invitarán a viajar a un universo donde los héroes y villanos de Marvel se enfrentan en intensas batallas.

La amenaza de Nightmare

La trama del juego gira en torno a Nightmare, el malvado señor de la Dimensión de los Sueños, y su eterna búsqueda de dominar el mundo real. Para detener sus planes, los héroes deberán enfrentarse y superar sus peores miedos, que se manifiestan como peligrosas mazmorras dentro de la narrativa.

