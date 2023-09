El gadget del sábado Xiaomi 13T Pro, competitivo a más no poder

Unos días atrás, Xiaomi presentó una de sus apuestas más interesantes, los últimos modelos de su serie T: el 13T y el 13T Pro. Este último es el que hemos probado y lo que podemos anticipar es que tiene ADN competitivo, sin duda.

En cuanto a diseño no hay nada rompedor: líneas claras, algo de curvas en los laterales y tres colores: negro, verde y azul. Quizás la distinción más interesante entre ellos sea que los dos primeros tienen la ventaja, por su acabado metálico, de disipar correctamente el calor, como contra son un imán para las huellas, sobre todo el negro. El azul, por su parte, está “protegido” por un acabado en cuero vegano: es más fácil de sujetar, no atrapará las huellas, pero acumula más calor. Eso hace que la elección del modelo no deba basarse únicamente en una cuestión estética, también hay un componente práctico.

En el interior, el Xiaomi 13T Pro incluye un procesador Dimensity 9200+ más que digno y listo para competir con el Snapdragon 8 Gen2 en todos los apartados. A eso le suma una memoria RAM de hasta 16 GB y de almacenamiento que puede llegar a 1 TB. La batería, de 5.000 mAh incluye carga rápida de 120 W que facilitan la carga completa, de 0 a 100, en menos de 25 minutos.

La pantalla, de 6,69 pulgadas, evidencia su tamaño, aunque su peso no es excesivo: 200 gramos. El brillo, a plena luz, se comporta muy bien gracias a sus 2.600 nits de brillo máximo. El microchip, la batería, la carga rápida y una tasa de refresco de 144 Hz, lo convierten en una muy buena opción para los videojuegos.

En lo que a cámaras respecta, Xiaomi se ha unido hace algunos años con Leica y la diferencia se nota. Las tres cámaras traseras tienen una resolución de 50 MP, 12 MP y repite con los 50 MP. Mientras que la frontal alcanza los 20 MP. Aquí hay que destacar algunos apartados que a menudo repetimos: no todo tiene que ver con los pixeles, ni con el software o las lentes. Es todo el conjunto.

Si solo fueran las lentes y la resolución, el apartado fotográfico sería tan destacado como cuando Leica se asoció con Huawei y la convirtió en un referente en fotografía. Hay algunos detalles que Xiaomi aún no ha descifrado en este apartado y se nota en los retratos y en el modo paisaje (principalmente urbano) del gran angular: las distorsiones son evidentes, pocas, pero visibles.

La buena noticia es que todo esto se puede resolver con una actualización en la que Xiaomi debe trabajar si quiere convertir al 13T Pro en un referente, algo que por precio de salida (900 euros), no es descabellado.

En cuanto a grabación de vídeo una de cal y una de arena: permite grabar en 8K pero sin la estabilización de imagen (muy competente) que está disponible en el modo 4K.

Veredicto:

Las actualizaciones del sistema operativo durarán 4 años. Por su precio y sus especificaciones, es un móvil para durar varios años. Es obvio que no se trata de un tope de gama, pero s