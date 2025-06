La 1 enciende la “garita” más gamberra del verano

Este verano, el acceso a las instalaciones de RTVE queda en manos de dos cómicos con más retranca que filtros: J.J. Vaquero y Álex Clavero. Y como era de esperar, el resultado no es precisamente un protocolo de seguridad. ‘La Garita’, nuevo formato para el access prime time de La 1, convierte a estos dos vigilantes de ficción en anfitriones de un programa que juega a tres bandas: el humor, la nostalgia televisiva y los comentarios sin anestesia.

La idea es tan sencilla como efectiva: los cómicos se atrincheran en una caseta improvisada dentro de RTVE, equipada con reliquias del pasado analógico (VHS, Beta-Cam y demás joyas retro), y desde ahí se dedican a ver televisión. Pero no cualquier televisión, sino lo más jugoso del archivo de la cadena pública, que no es poca cosa. A esto se le suman sus intervenciones improvisadas y un desfile constante de caras conocidas de la casa que, como ellos, no han cogido vacaciones.

Vaquero y Clavero, conocidos por su humor directo y sin cortapisas, están lejos de ejercer como meros presentadores. Son más bien comentaristas de la vieja escuela, los típicos que te destrozan la película desde el sofá pero te hacen reír tanto que no puedes parar de ver. Sus pullas y observaciones convierten a ‘La Garita’ en un peculiar ejercicio de zapping con actitud, ideal para quienes crecieron con la tele como fondo permanente de sus vidas.

En el fondo, el formato no es solo una excusa para sacar carcajadas. Es también un guiño a la memoria colectiva, al archivo vivo que representa RTVE. Y aunque no pretende ser didáctico, tiene algo de laboratorio sentimental: lo que se emite no solo hace reír, también nos recuerda quiénes fuimos frente al televisor, con un mando a distancia en la mano y pocas preocupaciones más.

Ambos cómicos vienen rodados: comparten escenario en el espectáculo "Nunca llueve a gusto de todos", pero esta vez saltan al plató con un código televisivo que conocen de sobra. Vaquero, con su estilo cáustico y ese aire de tipo al que todo le parece una broma, es un viejo conocido de la comedia televisiva. Clavero, más versátil que una navaja suiza, le acompaña con ese humor de tío que sabe hacer reír a cualquiera, incluso al jefe que nunca ríe.

‘La Garita’ llega como relevo natural de ‘La Revuelta’ de David Broncano, que se toma un descanso estival. Y aunque las comparaciones serán inevitables, la apuesta de RTVE tiene voz propia: menos late night, más garita de barrio; menos entrevistas, más observación sarcástica. En resumen, más Vaquero y Clavero, menos filtro.

La cuestión no es si hará reír (eso se da por hecho), sino si sabrá renovar el viejo hábito de ver la tele con alguien que comenta al lado. Porque si algo consigue ‘La Garita’ es recuperar ese placer perdido: ver la televisión en buena compañía, aunque sea la de dos vigilantes con demasiado tiempo libre y acceso ilimitado a la memoria audiovisual del país.