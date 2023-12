Las 10 mejores películas navideñas de todos los tiempos

La Navidad ya está aquí y con ella llegan las cenas de trabajo y de amigos, las reuniones familiares, y las ansiadas vacaciones. Muchas son las personas que aprovechan estas fechas para disfrutar y recordar clásicos navideños, es por esto que aquí una lista con las 10 mejores películas de Navidad.

Imagen de la película "Sólo en casa" La Razón

'Solo en casa'

En 1990 llegaba esta ficción navideña que pasaría a ser una película de culto y que dio la fama a Macaulay Culkin. Kevin McAllister es un niño de ocho años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv, dos bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario. En cuanto su madre lo echa en falta, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo.

Cartel 'Solo en casa 2' Filmaffinity

'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York'

Dos años después de su primera parte y tras el éxito conseguido, Macaulay Culkin volvía a meterse en la piel del pequeño Kevin McAllister. En esta segunda parte, McAllister y el cual y su familia están a punto de coger un avión, aprovechando las fiestas navideñas, para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

Una imagen de "El grinch" Archive

'El Grinch'

De las más recordadas por todos en estas fechas, 'El Grinch' es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad; para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus.

Emma Thompson y Alan Rickman, en "Love Actually" IMDB

'Love Actually'

Protagonizada por Hugh Grant, Liam Nelson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, entre otros. Esta ficción se centra en distintas min historias, ambientadas en Navidad, y relacionadas entre ellas. En Londres, poco antes de las Navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras. "Love, Actually" es una manera abreviada de decir “Love Actually Is All Around” y éste es precisamente el argumento de la película: mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes. Todos los personajes, cada uno a su manera (un primer ministro, una vieja estrella del rock, una asistenta portuguesa que sólo habla su idioma), están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor.

Burton, junto a los modelos de «Pesadilla antes de Navidad», Jack Skelletor (izda.) y Sally. larazon

'Pesadilla antes de Navidad'

Ficción creada por Tim Burton. Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

Cartel de 'The Holiday' Redes sociales

'The Holiday'

Protagonizada por Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet y Jack Black. Amanda Woods (Cameron Diaz), una chica americana que posee una próspera agencia de publicidad especializada en trailers de películas, vive en el sur de California y acaba de romper con su novio (Edward Burns). Por su parte, Iris Simpkins (Kate Winslet), redactora de la popular columna de bodas para el London Daily Telegraph, vive en una encantadora casa de campo en Inglaterra y sus relaciones con los hombres tampoco son fáciles. A través de internet llegan a un acuerdo para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las Navidades.

Eduardo Manostijeras larazon

'Eduardo Manostijeras'

Otra de las ficciones por excelencia de Tim Burton y protagonizada por Winona Ryder y Johnny Depp. Durante una noche de Navidad, una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manostijeras, un muchacho creado por un extravagante inventor (Vincent Price) que no pudo acabar su obra, dejando al joven con cuchillas en lugar de dedos.

Una imagen navideña de "Gremlins" (Joe Dante, 1994) Archive

'Gremlins'

A pesar de ser de terror, esta famosa ficción que mezcla también comedia, se ha considerado como otra película de culto. Rand (Hoyt Axton) es un viajante que un día regala a su hijo Billy (Zach Galligan) una tierna y extraña criatura, un mogwai. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mogwai: no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol.

"Gremlins", dirigida por Joe Dante en 1984 larazon

'Gremlins 2: La nueva generación'

Dos años después de la primera parte, y tras el éxito conseguido, las salas de cine se llenaron al completo para disfrutar de la segunda parte de 'Gremlins'. Tras la muerte de su cuidador, un simpático Gremlin es llevado a un laboratorio donde se encuentra con su antiguo dueño. Debido a un despiste, el animalillo se moja, multiplicándose en temibles duendecillos que se apoderarán del rascacielos más moderno de Nueva York.

Fotograma de la película "Klaus" larazon

'Klaus'

Película española de animación de 2019 y nominada al Óscar.