Las alternativas que ofrecen las cadenas regionales para disfrutar de la Semana Santa

Hoy vivimos un Domingo de Ramos extraño, insólito. Esta vez no han sido las lluvias ni los temporales los que han prohibido que las calles de Sevilla o Madrid se llenen de cirios y bandas de música. Ha sido por la crisis del coronavirus por lo que la Semana Santa de 2020 que hoy arrancaría se ha visto obligada a suspenderse. Ni la Giralda verá sus calles abarrotadas de procesiones y personas, ni los legionarios podrán salir a celebrar su tradición en Málaga. Y, para paliar la nostalgia de los más acérrimos a dicha fiesta así como para entretener a los más curiosos, las mayoría de cadenas regionales han adaptado su programación a esta Semana Santa invisible, recuperando imágenes de archivo y emitiendo procesiones de otros años.

Telemadrid

La cadena de la Comunidad de Madrid no ha querido dejar a los madrileños sin las procesiones. Por ello, con el fin de “reforzar la labor de servicio público de la cadena”, según han informado, se emitirán procesiones de 2018. No se ofrecen las de 2019 porque el año pasado la mayoría de cofradías no salieron a causa de la lluvia. Por tanto, Telemadrid emitirá procesiones a partir de las 18:15 horas y a partir de las 21:15 horas, tras un parón realizado para continuar con su programación habitual.

Además, la cadena regional ofrecerá el Jueves Santo, a partir de las 10:30 horas, el acto de colocación del Cristo de Mena (Málaga), de la misma forma que lo ha venido haciendo años anteriores. También volverá a emitir La Madrugá de Sevilla de 2018 íntegra. Asimismo, Telemadrid ha preparado una programación con cine bíblico: emitirá películas como “Barrabás”, “La historia más grande jamás contada” o “Marco Antonio y Cleopatra”. Hoy emite a las 15:30 “Quo Vadis”.

Canal Sur

La cadena regional andaluza no podía dejar pasar una fiesta tan importante para sus ciudadanos como es la Semana Santa. Por ello, siguiendo al pie de la letra de la tradición y respondiendo a la demanda del público, ofrecerá a partir de hoy una programación especial. Esta tarde arrancará con el documental "Semana Santa de Andalucía, que se emite a las 17:45 horas. Por su parte, en las noches del lunes, martes y miércoles, Canal Sur repondrá transmisiones de otros años de todas las capitales de Andalucía, emitiendo los momentos más importantes de años anteriores.

También Canal Sur pondrá su granito de arena cinéfilo: emitirá durante la semana películas como “Ben Hur”, “Saúl y David” y “Marco Antonio y Cleopatra”.

La 7 y La 8 de Castilla y León

Ambas cadenas de Castilla y León también tienen entre manos una programación especial para sus ciudadanos. Tras un gran esfuerzo de documentación y recopilación, ambas cadenas emitirán más de 60 procesiones de diferentes puntos de Castilla y León.

Trece

También Trece refuerza su programación para Semana Santa, en su caso a un nivel nacional e, incluso, internacional. Ofrecerá las principales celebraciones litúrgicas de diferentes puntos de España, así como también se trasladará a Roma para emitir las citas del Vaticano. Transmitirá a sus espectadores celebraciones como el Desembarco de la Legión, los Salzillos y la Madrugá. Asimismo, en cuanto a cine, tiene previsto emitir “Rey de reyes”, “El cáliz de plata”, “La túnica sagrada” y “San Pedro”, entre otras.