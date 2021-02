El presentador ha confirmado su positivo en covid 19 y ha agradecido las muestras de afecto e interés que está recibiendo estos días. «Es muy emocionante recibir tantos mensajes cuando estás flojito. El cariño es una medicina maravillosa», ha dicho el presentador, aunque ha aclarado que se encuentra bien y sin síntomas. De hecho ha explicado que a pesar de no esté presentando, sigue dirigiendo el programa desde casa. Como ha confirmado, su positivo significa que no podrá presentar el programa en varias fechas, ya que el programa se emite de lunes a jueves en directo y tendrá.

Pablo Motos confirma su positivo en coronavirus. Está sin síntomas y se encuentra bien. Esperamos que vuelva muy pronto. pic.twitter.com/29ZDaRpMwM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 3, 2021

Aunque el programa no ha comunicado oficialmente si Nuria Roca seguirá presentando «El Hormiguero» durante toda la ausencia de Pablo Motos, el gran éxito de audiencia de anoche, quinto mejor resultado de la historia del programa, parece indicar que sí.

El pasado lunes fue el primer día que Motos no asistió al programa tras tener un contacto estrecho pero ayer se supo que había dado positivo en una PCR de cadena larga. Nuria Roca está siendo su reemplazo mientras el presentador pasa la enfermedad.

En el programa de ayer, que tuvo como invitada a Susanna Griso, Pablo Motos entró en el programa por videollamada para contar cómo se encontraba: “Estoy perfecto. Bueno, cómo estoy es una pregunta muy difícil. Por un lado, estoy bien y por otro, estoy francamente jodido. Estoy viendo el programa, lo echo todo de menos, es una sensación rarísima estar en casa”, afirmó.

El presentador de ‘El Hormiguero’ explicó que tras hacerse varias pruebas, terminó dando positivo: “Esta mañana me han dicho que era negativo. Lo he comunicado por Instagram y me he puesto a entrenar como un burro. Sigo mi marcha, empiezo a estudiarme la entrevista a Susanna y de repente me llaman y me dicen que el otro PCR que me han hecho, que es el largo, es positivo”, afirmó.