Victoria de Atresmedia: la Justicia da carpetazo al «caso Pasapalabra»

La justicia vuelve a dar la razón a Atresmedia. Así lo ha confirmado el juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, que ha sobreseído definitivamente la causa contra Antena 3 y la emisión del «Rosco» la prueba final del concurso. Esta última sentencia rechaza así la demanda interpuesta por MC&F, productora holandesa que alegaba contra Atresmedia e ITV (productora inglesa dueña de los derechos del programa) que el Rosco era un producto de su propiedad y que no estaba asociado al concurso «Pasapalabra» . Sí, es lo que parece. De esta forma, los holandeses trataban de convencer a los jueces de que la prueba más mítica y reconocible del programa, que celebrará en unos días sus dos décadas de emisión, no forma parte del conjunto del programa líder.

En realidad, el proceso judicial ya venía de meses atrás. Esta sentencia procede de un auto del pasado mes de octubre, en el que el juez había dictaminado que el programa de Antena 3 podía seguir con sus emisiones hasta resolverse el fondo de la demanda, rechazando así la propuesta de la sociedad holandesa de que cancelaran la emisión del «Rosco». El juez así prorrogó unos meses el proceso pero sin tomar ninguna decisión que perjudicase al programa, ya que no había indicios ni pruebas que invitasen a creer que la explotación del programa por parte de Atresmedia fuese ilícita.

Pablo Díaz (izq) y Luis de Lama (der) en Pasapalabra

Y es que lo que ha intentado la productora holandesa MC&F es aprovechar que quedaran sueltos algunos flecos del litigio que el año pasado Telecinco perdió frente a ITV, la dueña de los derechos del concurso. Dicha sentencia del Supremo, aunque ordenó la cancelación del programa en el canal de Mediaset, no determinó si la prueba del «Rosco» era susceptible de ser protegida por la propiedad intelectual como formato autónomo. De esta circunstancia ahora se han intentado valer los holandeses como base, insostenible, de su demanda. Porque resulta difícil de defender que el «Rosco de Pasapalabra», que cautiva a más de tres millones de personas cada tarde, no forme parte de este programa que celebra su 20 aniversario.

3,4 millones de seguidores y un 21,9% de audiencia

En la vista previa celebrada en noviembre de 2020, la defensa de la parte demandada (Atresmedia e ITV) argumentó que el proceso judicial no debía continuar puesto que el litigio «ya fue resuelto», en alusión a la sentencia «firme» del Supremo, añadiendo que si la demanda llegaba a juicio, este «mismo litigio puede prolongarse indefinidamente», dando lugar además a sentencias reiterativas o incluso contradictorias entre sí. Un riesgo que la justicia ha decidido que no se debe correr. Al ser preguntados por el motivo de que no hayan intervenido en autos anteriores como el del año pasado, los holandeses alegaron que esta segunda demanda debía atenderse, ya que sus «peticiones y causas son diferentes» a las planteadas hace un año, ya que aquella no hacía referencia explícita al «Rosco». Algo que no ha convencido al juez. Esta sentencia rechaza ahora de forma definitiva la demanda y considera ya juzgado el asunto de la prueba final de Pasapalabra.

Roberto Leal: ¿Cómo lleva ser el tío más majo de España? ROBERTO GARVER (Foto de ARCHIVO) 15/04/2020

El concurso alcanzaba en enero el mes más visto de toda la historia de la televisión, con cerca de 3,4 millones de seguidores y un 21,9% de audiencia. Junto con «Antena 3 Noticias 2» y «El Hormiguero» conforma el tridente de mayor éxito de la televisión de nuestro país, como líder indiscutible del «prime time».