La noticia era otra. Por la que empezó todo. La historia era que en septiembre de este año la Princesa de Asturias Leonor viajará a Gales, Reino Unido, para estudiar allí su bachillerato. Unos estudios que costarán una suma de 76.500 euros que los Reyes pagarán de su asignación. La Princesa se irá a un internado mientras en la distancia veremos cómo se hace mayor. La vida pasar. Era una de las noticias del día de esta España que se consume entre contagios, parados, las nuevas medidas restrictivas frente a la covid y una igualdad entre los días que llega a asustar. Hasta que La 1, TVE de toda la vida, la tele de todos, decidió dar la mañana en su formato matutino y mientras se suponía que informaba de la noticia rotuló la misma mofándose con un chascarrillo tal vez: «Leonor se va de España, como su abuelo».

A España, que todavía le queda algo de rubor para sonrojarse, apenas tardó en viralizar la burda manera de tratar una noticia, de la que también se hicieron eco los partidos políticos. Léase PP, Ciudadanos y Vox.

🚨El rótulo usado hoy por RTVE sobre la princesa Leonor es indecente.



❗️ ¡Basta ya de manipular y de atacar a la Corona!



📺Es la televisión que pagamos todos los españoles, no el altavoz de la estrategia populista de Podemos.



🏛️Hemos exigido explicaciones en el @Congreso_Es pic.twitter.com/ncxXpjCSef — Cs en el Congreso (@CsCongreso) February 10, 2021

Rosa María Mateo, la administradora única de RTVE, tuvo premura también para responder (la situación lo requería). Y lo hizo con un comunicado de carácter tan urgente como contundente en el que se comunicaba que los responsables serían relevados de sus cargos y daban cuenta de la «gravedad del asunto». «Una grave irresponsabilidad que no puede empañar el compromiso inquebrantable de RTVE con la defensa de los valores constitucionales y de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona» ¿Es suficiente? Se entiende por sus palabras y hechos, como responsables, únicamente a los trabajadores que escribieron el rótulo o a los jefes, responsables últimos de las decisiones de la cadena, cabezas visibles.

Se abre una brecha, que no es nueva, pero sí encuentra en este importante incidente la punta del iceberg. Así lo han hecho saber distintos partidos políticos, como es el caso del Partido Popular, que pretender tomar cartas en el asunto al considerar muy escasa la respuesta de Rosa María Mateo: «Suma y sigue. La deriva de los responsables políticos de RTVE no parece tener límites. Exigimos explicaciones urgentes, una rectificación y que se deriven responsabilidades. TVE no es la televisión de Sánchez e Iglesias, debe ser la televisión de todos los españoles. Y hoy han vuelto a cruzar otra línea roja más atacando a la princesa de Asturias. Vamos a llevar este asunto al Congreso de los Diputados. Es intolerable». Y de ahí que pidan la dimisión de Enric Hernández.

La deriva de RTVE no tiene límites. Ahora ataca a la Corona. Exigimos una rectificación y que se depuren responsabilidades. TVE no puede ser la cadena oficial del Gobierno, tiene que ser la de todos los españoles. Basta de manipular. #ManipulaciónRTVEhttps://t.co/B8G1DJwv90 — Partido Popular (@populares) February 10, 2021

Llueve sobre mojado en cuanto a las polémicas en los últimos tiempos en la casa de RTVE. Recordemos que hace unos meses que Rosa María Mateo cumplió dos años en un cargo que en principio iba a ser provisional, pero que ha acabado por eternizarse debido a la paralización del concurso público por el que se debía elegir al nuevo Consejo de Administración. En su defecto, Mateo ejerce y lo hace con mucha polémica, entre ella la que se le acusa de externalizar todo el trabajo con productoras afines. Su nombramiento se produjo en julio de 2018, elegida por el Gobierno y ratificada por el Congreso con visos de que durara unos meses. Dos años después no solo sigue al frente, sino que eligió a su mano derecha, Enric Hernández y juntos han llevado a cabo una intensa renovación de la parrilla, con fuertes protestas dentro de la casa.

Por su parte, Unidas Podemos ha asegurado que preguntará en el Congreso a Rosa María Mateo si recibió una llamada de Zarzuela y pedirá la restitución inmediata de los trabajadores represaliados. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado en redes sociales la decisión de la administradora única de RTVE cuestionando si esta situación entraría dentro de la llamada “normalidad democrática” y han manifestado que presentarán una Proposición no de Ley instando a readmitir a los trabajadores represaliados en sus puestos.

Que después de lo que hemos visto en la televisión pública estos meses, Rosa María Mateo salga ahora a amenazar con echar de su puesto a unos trabajadores por este rótulo, nos parece un abuso de poder. Algunos siempre quieren hacer pagar a los más débiles. Ya está bien de abusos. pic.twitter.com/q5zpOdGqcl — PODEMOS (@PODEMOS) February 10, 2021

Un polémico incidente que sumar a la ya larga lista de la televisión pública.