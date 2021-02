Disney+ se hace mayor y da el salto con Star

Lo que hasta ahora conocíamos como Disney+, la plataforma de pago que se lanzó hace un año, dirigida a un público infantil y juvenil que arrasó en suscripciones, «por encima de los objetivos fijados» a nivel mundial crece y crea una nueva marca bajo el nombre «Star», que pretende satisfacer la demanda a un público más adulto. Por ello, The Walt Disney Company EMEA ha anunciado los primeros proyectos originales europeos para Disney+. El trabajo de reconocidos creadores y productores añadirá contenido a las icónicas marcas de entretenimiento del servicio de streaming, que los suscriptores ya conocen y que le han permitido la consolidación del proyecto.

Será el próximo 23 de febrero la fecha elegida para la puesta de largo. «la semana pasada anunciamos que habíamos llegado a los 95 millones de suscriptores con Disney+, una cifra que ni tan siquiera pensábamos. Creemos que el público más adulto tiene interés en encontrar otro tipo de contenido y por eso nace Star, con calificaciones más adultas, pero con un estricto control parental. Se podrá gestionar hasta siete perfiles con código pin», contó Simon Anselem, consejero delegado de The Walt Disney Company Iberia en la presentación del proyecto.

Imagen del reparto de Big Sky

El punto de partida son diez proyectos encargados por Disney+, que marcan el inicio de la ambiciosa ruta para alcanzar las 50 producciones locales en Europa para 2024. Sofía Fábregas ha sido nombrada recientemente vicepresidenta de producción original en España, como parte de este compromiso con la creación de contenido local. «Nuestra intención es producir ficciones que hablen de nosotros, de nuestro mundo y nuestra forma de vivir», contó la productora ejecutiva de películas y series de éxito como «Antidisturbios».

Star se estrenará con más de 40 series de televisión, entre ellas 4 Star Originals en exclusiva, y 250 películas, e irá incorporando al servicio nuevos títulos cada mes de los estudios creativos de Disney, como Disney Television Studios, FX Productions y 20th Century Studios, entre otros. Los títulos que estarán disponibles en España incluyen el thriller policíaco «Big Sky» del creador David E. Kelley («Big Little Lies», «The Undoing»); la serie «Con amor, Víctor», el spin-off de «Con amor, Simon» escrita por los guionistas originales de la película, Isaac Aptaker («This Is Us») y Elizabeth Berger («This Is Us»); y la comedia de animación para adultos «Solar Opposites», co-creada por Justin Roiland («Rick y Morty») y Mike McMahan (ex asistente del guionista en “Rick y Morty”). La serie dramática «Helstrom», también estará disponible en el lanzamiento de Star. Otros proyectos que se estrenarán en 2021 serán las series «Dopesick» y «The Dropout», el nuevo contenido de las Kardashian Jenners, así como otras series originales de FX como «The Old Man».

Imagen de una de las series de Disney+

También contará con series tan populares como lo son «Anatomía de Grey», «24», «Buffy», «Cazavampiros», «Expediente X», «Perdidos» y «Padre de familia», a las que se añadirán más títulos cada semana.

En cuanto a la producción española, contarán con «El Plan», la película protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, recién nominado al Goya al mejor actor revelación y a los Feroz como mejor actor de reparto por su interpretación en el largometraje. La película, que se estrenó en febrero de 2020 y tuvo un corto recorrido en cines debido a la irrupción de la pandemia, cuenta la historia de tres perdedores, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa de seguridad en la que trabajaban y que quedan para ejecutar un plan.