Ana Rosa carga contra Iglesias: “A mí me eligen cada minuto, a usted le nombró Pedro Sánchez”

Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, reclamando “elementos de control” a los medios y sus empresas editoras no han gustado a Ana Rosa Quintana. Tampoco, el apoyo de Pablo Echenique a los manifestantes que protestaban contra la detención del rapero Pablo Hasél.

La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha cargado con dureza esta mañana contra ambos dirigentes de Podemos. Sobre las protestas por la detención de Pablo Hasél, que han tenido lugar Barcelona y en Madrid y que derivaron en saqueos en comercios y en destrozos del mobiliario urbano, Ana Rosa ha afirmado que desde Podemos aseguran “que defienden la libertad de expresión, eso sí quemando calles y saqueando comercios de ciudadanos arruinados por la pandemia”.

La presentadora ha continuado afirmando que mientras Echenique asegura en un tuit que no hay libertad de expresión, Iglesias “exige en el Congreso de los Diputados la mordaza para los medios de comunicación críticos porque dice que tienen más poder que él”.

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Ana Rosa ha proseguido con su crítica, citando las palabras de Iglesias en las que el vicepresidente del Gobierno dijo que los ciudadanos no tienen ningún control democrático sobre la prensa y que a los políticos los elige el pueblo cada cuatro años: “Señor Iglesias, a mi me eligen cada día, cada hora, cada minuto, porque no hay nada más democrático que el mando a distancia y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez. Si a nosotros no nos quisieran, no duraríamos ni un telediario”.

Rápidamente, las palabras de Ana Rosa Quintana se han convertido en tendencia en Twitter. El portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, se ha hecho eco de ellas, afirmando que no le quitaría “ni una coma”.

A esto de @anarosaq sobre Pablo Iglesias, no le quito ni una coma. pic.twitter.com/7MEC355ik6 — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 18, 2021

La cuenta oficial de Twitter de Podemos ha respondido a las críticas que han surgido contra el partido tras las declaraciones de Iglesias afirmando que “el poder mediático está operando para sacar del foco de debate los numerosos déficits democráticos que estamos viviendo y que indignan a la gente, no vaya a ser que se siga hablando de ello y sea necesario mejorar la democracia. Juego de trileros”.