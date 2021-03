Hace solo una semanas, cuando «El Desafío» pasaba por su ecuador saltó la polémica. Tras la ejecución por Agatha Ruiz de la Prada de la mítica escena de «La La Land», la modista se enzarzaba en una tremenda discusión con Juan del Val, quien forma parte del jurado.

El escritor se refirió duramente contra la actuación de Ágatha, algo a lo que ella reaccionó acudiendo a la prensa. En este mismo diario acusó al popular escritor de «intentar hacerse famoso a mi costa». La diseñadora, se ensañó con el presentador, quien no hizo una valoración dañina para la reputación de Ágatha. De hecho, ella misma reconoció que ésa había sido su peor prueba de todo el programa.

Sin embargo, hoy la diseñadora se retractaba en sus redes sociales. Tras ver cómo en los últimos programas su relación con el miembro del jurado se había tensado mucho, hoy decidía sacar la bandera blanca. A unos días de la gran final del concurso Ágatha decidía calmar las aguas y terminar su paso por el programa de la forma más agradable posible.

En el comunicado, la modista hace referencia tanto a las imágenes incluidas en la emisión definitiva como en las eliminadas, a las que ella también habría tenido acceso. Tras revisarlas todas Ágatha llegaba a la conclusión de que sus palabras hacia Juan fueron excesivas y que se merecía una disculpa. «Se le fue la cabeza. Me increpó como un bestia. Que si que aprendiese a vocalizar, que si parecía un jardín de infancia…» llegó a decir en su momento sobre la valoración de Juan del Val. «Va de intelectual, pero yo he conocido a Cela, Gala y Umbral y no se parece en nada», remató la diseñadora.