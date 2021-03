«Alba», en nombre de todas las víctimas

El dolor, la resignación, la rabia o la impotencia son sensaciones con las que las víctimas suelen convivir, pero por encima de todas ellas está la culpa. A diferencia del resto de emociones, ésta te consume, te devora, te anula, te inmoviliza. Bajo el nombre de «Alba», la serie de Atresplayer Premium da voz a todas las mujeres que han padecido abusos sexuales. Alba, que sufre una violación grupal, revivirá en su memoria una y otra vez la misma noche, como una pesadilla que no acaba. De la noche a la mañana Alba pasa de ser una joven con una vida prometedora y una relación sentimental ilusionante, a ser vista y tratada solo como una víctima.

Elena Rivera interpreta a Alba

A esto se suma la localización, un pueblo costero en el que todos se conocen y apenas hay respeto por la intimidad. Además, las redes sociales también jugarán un papel importante en la trama. En esta producción vuelven a trabajar juntos Atresmedia Studios y Boomerang TV, una unión que ya ha dado tan buenos resultados como «El tiempo entre costuras», «Mar de plástico», «El secreto de Puente Viejo» o «Presunto culpable». Pero esta serie no está dirigida solo a las víctimas o a los potenciales agresores, está dirigida a todos, para que sea cual sea nuestra situación sepamos actuar y reaccionar ante un abuso, tanto para defender y comprender a la víctima como para denunciar al autor. «Nadie está preparado para actuar ante algo así», reconoce Enric Masip, actor que interpreta en la serie al novio de Alba. Aunque algunos comportamientos del personaje de Enric sean cuestionables, el actor asegura que «me identifico al cien por cien con mi personaje». «El miedo puede paralizar a cualquiera», añade. Elena Rivera, reconocida por su extenso paso por «Cuéntame cómo pasó», también ha trabajado recientemente en «El Ministerio del Tiempo» o «Inés del alma mía». Sin embargo, reconoce que Alba le ha marcado especialmente: «Soy un poco kamikaze eligiendo los proyectos. Me gustan los retos y Alba lo ha sido con creces. El personaje me ha regalado una lección de vida, no es fácil tener su personalidad y reaccionar así ante una tragedia».

Un tema de actualidad

La trama supone una prueba para el espectador, busca su implicación para que averigüe como actuaría él ante una situación así. Casi un experimento sicológico o ético. Pero Enric es prudente: «El encanto de mi personaje reside en que se va transformando sin renunciar plenamente a su esencia. Pero si le hubiese juzgado no me podría haber metido en el papel. Ni yo sé cómo habría actuado, es una realidad que te arrolla». Tanto Alba como el resto de los personajes evolucionan con la trama. «Son como un jarrón recompuesto con los pedazos rotos», apunta Elena. Kintsugi denominan a esta técnica en Japón, que consiste en convertir en arte algo que estaba destruido. Toda una filosofía de vida. Es evidente que Alba trata un tema de actualidad que ha copado telediarios en los últimos años en nuestro país. Pero esto no les preocupa a sus protagonistas: «Más que presión, lo que hemos sentido es responsabilidad. Tanto el equipo técnico como nosotros hemos tratado de plasmar la historia de la forma más honesta posible, respetando al máximo la realidad de las víctimas», explica Elena. A pesar de que, a causa de la pandemia, ella no haya podido asistir a encuentros o asociaciones de víctimas, asegura que «he recopilado todos los testimonios que hemos encontrado, evitando así caer en el morbo y el sensacionalismo».

El resto del reparto de esta producción que se estrena hoy está compuesto por Álvaro Rico (Élite), Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández (El Nudo), Ana Wagner, Tito Valverde o Pepa Gracia, entre otros.