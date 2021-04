Pérez Tornero anuncia una consulta ciudadana sobre TVE

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha expuesto en el Senado, en su primera comparecencia parlamentaria tras tomar posesión del cargo, su proyecto, cuyo principal objetivo es que RTVE “se convierta, en muy poco tiempo, en un servicio auténticamente relevante” y que proporcione a la ciudadanía “una buena información, orientación ante un mundo cada vez más complejo, y la lucidez que se necesita en momentos de especialidad dificultad”.

En su comparecencia, que solicitó el mismo día de su toma de posesión, ha anunciado nombramientos en la alta dirección en el mes de mayo, ha asegurado que defenderá “el periodismo comprometido y de calidad hasta sus últimas consecuencias” y ha hecho una apuesta total por el rigor. Además, ha dicho que intentará defender que no haya ataques a los profesionales del periodismo. “Críticas sí, los que se merezcan, pero no persecuciones no acoso, porque nadie se merece acosos de eso que llaman en los medios las jaurías digitales que se lanzan contra alguien”.

Un tiempo nuevo en RTVE

El presidente de RTVE ha subrayado que “estamos obligados a reinventar y redefinir de arriba a abajo su misión de servicio público, cambiar sus estructuras y dotarlas de nuevas capacidades para que respondan a la necesidad de orientación y que requerimos”.

La designación, por más de dos tercios de las cámaras del nuevo consejo y presidencia de RTVE ha dejado en su opinión expedito el camino, y puede constituir un punto de inflexión. “Podemos, pues, iniciar un nuevo tiempo, con objetivos claros y una ruta precisa”, ha dicho. Ha expuesto los cuatro grandes ejes de esta transformación, de este tiempo nuevo en RTVE: una nueva gobernanza, nueva relación con la ciudadanía en un nuevo ecosistema tecnológico, un nuevo contexto de competitividad y un profundo cambio estructural,

Una gobernanza abierta

El primer eje será conseguir una gobernanza abierta: la responsabilidad de la dirección y gestión de RTVE estará abierta a sugerencias y requerimientos de su entorno social. “RTVE dejará de ser una especie de coto cerrado, o ciudadela defensiva, y pasará a ser una auténtica plaza pública, que aprovechará y asumirá la potencia y la iniciativa de todos y todas”, ha defendido.

Para alcanzar esta nueva gobernanza, ha destacado la necesidad de favorecer el consenso en la toma de decisiones. En esta línea ha propuesto integrar las aportaciones de los miembros del Consejo de Administración en un proyecto sistemático y coherente, iniciar un proceso participativo con quienes intervinieron en el concurso para integrar sus propuestas en el nuevo proyecto y un diálogo social abierto para debatir todas las acciones.

Ha abogado además por un esfuerzo de transparencia, con una batería de tareas que incluyen el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales de transparencia. También ha defendido el pluralismo activo de la nueva RTVE, tanto externo como interno.

Para potenciar esta nueva gobernanza, ha anunciado un proceso de consulta pública y de debate social sobre los objetivos y principios del servicio público de RTVE. Concluirá en la redacción de un Libro Blanco sobre RTVE que recogerá las conclusiones del debate y servirá de base para la elaboración del Nuevo mandato marco que se ha de renovar y al que Pérez Tornero califica como “nuestra segunda constitución”.

Una nueva relación con la ciudadanía en un nuevo ecosistema tecnológico

El presidente de RTVE ha defendido la necesidad de ofrecer un nuevo modelo de interacción con la ciudadanía que implicará un cambio completo del sistema de producción, la potenciación de los servicios interactivos y la creación de nuevos canales y plataformas y redefinición funcional de los existentes. En este terreno, ha abogado por la puesta en marcha de un nuevo modelo tecnológico que aproveche la convergencia mediática y que potencie la producción y programación de contenido transmedia, así como la creación de un sistema integral de producción y programación más eficiente, y que aproveche la potencia multicanal de la corporación y su convergencia.

Un nuevo contexto de competitividad

En este nuevo contexto, el presidente de RTVE ha abogado por reforzar la presencia internacional y canales; un nuevo sistema de alianzas internacionales, especialmente con las radiotelevisiones públicas europeas y latinoamericanas; nuevas fórmulas de financiación y comercialización en el exterior; aumentar el volumen de inversiones en producción mediante alianzas comerciales; potenciar la singularidad de la oferta de RTVE, buscando nuevos nichos de consumo y difusión; ampliar recursos financieros mediante formas mixtas de co-producción y comercialización compartida, y establecer nuevas estrategias de política audiovisual

Una nueva estructura empresarial

Pérez Tornero ha defendido finalmente una nueva estructura empresarial que permita simplificar los procesos burocráticos, mejorar la toma de decisiones, reducir áreas y departamentos, potenciar el aprendizaje continuo, asegurar la carrera profesional incentivada, lograr una pacificación interna y alentar la concordia y el entendimiento, así como aprovechar mejor la capacidad de producción propia, sin excluir el talento externo. Todo esto para lograr una empresa más eficiente, un personal más joven dotado de mejores capacidades y un organigrama más horizontal.

Toda esta transformación sólo será posible con “realismo” y responsabilidad, primero por parte del Parlamento, que tiene en sus manos la elaboración de un nuevo Mandato Marco y en segundo lugar por parte del Poder Ejecutivo, responsable del nuevo Contrato-Programa, y a continuación de todas las personas que trabajan en RTVE. “Quiero afirmar que las personas que trabajan en RTVE están comprometidas con la transformación, necesitan una chispa de ilusión, un poco de cariño de todos ustedes, y confianza en el país. Esta voluntad existe”, ha añadido.