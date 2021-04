Polémico fichaje de Victoria Abril por ‘MasterChef’: TVE se defiende tras la lluvia de críticas por su participación

El jueves de la pasada semana, ‘MasterChef’ daba a conocer la lista definitiva de los 16 concursantes que participarán en la edición ‘Celebrity 6′. Diferentes rostros conocidos del mundo de los medios, la cultura y el entretenimiento deberán demostrar sus dotes culinarias bajo presión.

Entre los 16 participantes, se encuentra Victoria Abril, quien se vio envuelta en una polémica el pasado mes de febrero por negar el coronavirus. Por este motivo, su fichaje por ‘MasterChef Celebrity 6′ ha sido muy polémico y el programa ha recibido numerosas críticas.

Muchos usuarios se quejaron a través de las redes sociales de que la televisión pública haya incluido a la actriz entre los participantes de este famoso programa. No obstante, TVE ha salido al paso de las críticas y ha defendido su decisión este pasado domingo.

La Dirección de Programas de Entretenimiento en TVE emitió un comunicado, que fue difundido en el programa ‘RTVE: Responde’ de La 2 como respuesta a las quejas de los espectadores. En dicho comunicado, la cadena pública asegura que Victoria Abril ha sido incluida en ‘MasterChef Celebrity 6′ por su “larga y reconocida trayectoria profesional como una de las grandes actrices españolas”.

Además, valora que la actriz pidiese disculpas por las declaraciones negacionistas que generaron tanta polémica, “lo que habla a favor de su carácter reflexivo y su capacidad de reconocer errores”. Sobre las polémicas declaraciones de la actriz, dice que “fueron desafortunadas” y que “no puede compartir como demuestra diariamente en su línea editorial a través de todos sus programas”.

Jorge Javier carga contra ‘MasterChef’ por el fichaje de Victoria Abril

Jorge Javier Vázquez criticó a TVE por incluir a la actriz entre sus concursantes: “El otro día leí una entrevista con la persona responsable de ‘Maestros de la costura’ y ‘MasterChef’. Decía: ‘Nosotros competimos contra ‘Supervivientes’ con gente que cocina, que diseña trajes... Es un programa blanco’. Entonces van y, para la edición próxima de ‘MasterChef’, fichan precisamente a Victoria Abril. Tócate los cojones. Una tía que es la más conflictiva del mundo, que está en los papeles por negacionista, que le han dado hostias hasta en el carné de identidad y ahora resulta que es un programa blanco”, dijo el presentador en ‘Sálvame’.

“A mí, esta hipocresía entre compañeros no puede ser tan evidente. Es que voy a decir más. Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a ‘MasterChef’ conocidas explicaran cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa. ¡Es que es un show! Si todos hablaran de cómo es la vida detrás de las cámaras... Yo he hablado con un montón de gente sincera que te dice, ‘programa blanco, turu´ru’”, concluyó.