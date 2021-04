Estas son las 10 reinas que competirán en “Drag Race España”

ATRESplayer PREMIUM tiene los motores preparados para que empiece ‘Drag Race España. El aclamado programa llegará a la plataforma de pago de Atresmedia el próximo mes de mayo. ATRESplayer PREMIUM presenta a las 10 reinas que formarán el panel de participantes de la primera edición de ‘Drag Race España’: Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Drag Vulcano, Dovima Nurmi, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

Supremme de Luxe será la presentadora de ‘Drag Race España’. Con más de 20 años de carrera sobre los escenarios, la popular artista se pone al frente del formato en el que intentará buscar a la mejor superestrella drag de nuestro país.

La presentadora estará muy bien acompañada a ambos lados cada semana por un jurado fijo de excepción que se han reconocido en multitud de ocasiones como fans del formato: Javier Calvo, Javier Ambrosi y la diseñadora de moda Ana Locking. Además, cada semana habrá un jurado invitado que les ayudará en sus tareas.

‘Drag Race’ es uno de los formatos televisivos más reconocidos a nivel internacional de los últimos tiempos y llegará muy pronto a nuestro país de la mano de ATRESplayer PREMIUM. El programa americano que ha conquistado al público y a la crítica desde su nacimiento en 2009 aterrizará en la plataforma de pago de Atresmedia próximamente tras haber sido galardonado con 19 premios Emmy, haber sido adaptado con éxito en numerosos territorios y ser uno de los formatos más reclamados en nuestro país.

La versión española de ‘Drag Race’ estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

‘Drag Race España’ buscará a la mejor superestrella drag a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

Las ‘drag queens’ se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo ‘lip sync’. La peor quedará fuera de la competición.

Las concursantes

Arantxa Castilla La Mancha

Carmen Farala

Drag Vulcano

Dovima Nurmi

Hugaceo Crujiente

Inti

Killer Queen

Pupi Poisson

Sagittaria

The Macarena.

Supremme de Luxe, la gran maestra de ceremonias

Supremme de Luxe aparece por primera vez un 20 de diciembre de 1997. Aunque es madrileña de nacimiento, desde que comenzó su carrera ha estado recorriendo España alternando sus actuaciones en locales con trabajos para televisión, cine, teatro, radio, eventos etc. Es una de las pocas artistas españolas que presenta su espectáculo casi a diario por diversas salas de la capital y tiene, además, una consolidada trayectoria en teatro.

En junio de 2012 lanza su primer trabajo discográfico titulado ‘Ahora yo’, y desde 2013 ha lanzado nuevas canciones acompañadas con su respectivo videoclip; así en 2013 publica ‘Miénteme’ y en 2014 ‘Perdiste ya el control’, con videos dirigidos por Damián Giménez; en 2015, ‘Basta ya’ con video dirigido por Errebeene; en 2016, ‘Candy Shop’ dirigido por Mista Louis y ‘Gettin’ High’ dirigido por Salva Musté; en 2017, ‘Ener-G’ y ‘Fiebre’ dirigidos también por Salva Musté y en 2019 ‘Resurgiré’ dirigido por Luis Carlos Almqvist.

Desde el año 2000, Supremme ha sido presencia fija en los distintos escenarios que se organizan en Chueca para las celebraciones del Orgullo Gay, pudiendo cantar en directo sus temas en el Europride 2007 y en el World Pride de 2017.

Su imagen cuidada, la voz en directo, una asombrosa capacidad para la improvisación y una increíble conexión con el público, hacen que Supremme sea una presencia casi obligada en los circuitos del cabaret nacional y una de las pocas artistas españolas que presenta sus espectáculos casi a diario en distintos escenarios.

Javier Calvo

Actor, guionista y director nacido en Madrid. Ha recibido junto a Javier Ambrossi un Premio Ondas, dos Premios Feroz y el Fotogramas de Plata por ‘Paquita Salas’ y ‘La llamada’.

Formado como actor con Juan Carlos Corazza, Fernando Piernas, Lorena Bayonas y John Strasberg, en televisión destaca su trabajo en Física o Química, de Antena 3, como uno de los protagonistas durante las siete temporadas que duró la serie, lo que le hizo recibir reconocimientos como el Premio Shangay al mejor actor.

‘Veneno’, su última creación junto a Javier Ambrossi, ha sido considerada una de las mejores series del año por medios como Variety, The New Yorker, Vulture o The New York Times. Personalidades como RuPaul, John Cameron Mitchell, Lee Daniels, Janet Mock, Amanda Lepore, Hunter Schafer o Marc Jacobs han elogiado públicamente la ficción convertida en un fenómeno en Estados Unidos.

Además, Calvo se convertía esta temporada en investigador en ‘Mask Singer’, formato revelación de la temporada, líder de audiencia en cada emisión en Antena 3.

Javier Ambrossi

Actor, guionista y director nacido en Madrid. Ha recibido junto a Javier Calvo un Premio Ondas, dos Premios Feroz y el Fotogramas de Plata por ‘Paquita Salas’ y ‘La llamada’.

Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y Dramaturgia en la RESAD. Como actor en televisión ha trabajado en series como El comisario o Sin tetas no hay paraíso, en cine en películas como El triunfo y en teatro en obras como Beaumarchais, dirigido por Josep Maria Flotats, o en ¡A saco!, por la que fue nominado al premio Shangay al mejor actor de teatro.

‘Veneno’, su última creación junto a Javier Calvo, ha sido considerada una de las mejores series del año por medios como Variety, The New Yorker, Vulture o The New York Times. Personalidades como RuPaul, John Cameron Mitchell, Lee Daniels, Janet Mock, Amanda Lepore, Hunter Schafer o Marc Jacobs han elogiado públicamente la ficción convertida en un fenómeno en Estados Unidos.

Además, Ambrossi se convertía esta temporada en investigador en ‘Mask Singer’, formato revelación de la temporada, líder de audiencia en cada emisión en Antena 3.

Ana Locking

Diseñadora de moda, mujer de negocios, fotógrafa y artista, Ana Locking recibió hace apenas unas semanas el prestigioso Premio Nacional de Diseño de Moda 2020 concedido por el Ministerio de Cultura de España.

Ana creció en el taller de costura de su madre, pero luego eligió estudiar Bellas Artes. Por eso no entiende la moda sin arte. También es una mujer comprometida con el entorno social y cultural en el que vive y asume que la belleza y el riesgo son conceptos que deben ir de la mano.

Además de su labor como diseñadora y profesora de moda en la Universidad Politécnica de Madrid, Ana continúa adentrándose en el mundo del arte, colaborando con diferentes instituciones culturales y organizaciones artísticas a nivel nacional e internacional a través de exposiciones, instalaciones, videoarte, fotografía, seminarios, conferencias y clases magistrales. Y más recientemente como comisaría en una exposición para CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid.

‘Drag Race’, un fenómeno internacional

Con 13 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, ‘RuPaul’ Drag Race’, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

‘Drag Race’ ya tiene 19 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RauPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.