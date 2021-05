¿Qué fue de Xuxa?: De portada de Playboy a los Tribunales contra Google

Corrían los 90 y la época dorada de la televisión comenzaba a florecer. Los programas infantiles, que combinaban música y juegos, se multiplicaban pordoquier . Uno de ellos fue Xuxa Park, el programa de Telecinco donde la brasileña se convirtió en un icono de la televisión de nuestro país. Pero María da Graça Xuxa de Meneguel ya era famosa en casi todo el mundo, dado que era una estrella para las cámaras de otros países. Antes de convertirse, en «La reina de los bajitos», antes se dedicó a ser comunicadora polémica, actriz de cine erótico y modelo.

Con solo 19 años ya era portada en las revistas de mayor fama internacional, como Vogue o Playboy. Su relación sentimental más famosa fue con el astro brasileño Pelé. Últimamente la artista ya no se calla nada y también se atrevió a hablar de su relación con ex futbolista: “Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo al mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía que yo era ‘la amistad colorida’, como si tuviéramos una relación abierta, y juro que yo nunca lo supe. Dijo que era una relación abierta, pero abierta solo para él”.

Aunque según ha contado ella misma llegó a rechazar al mismísimo Michael Jackson. También se la conoce otro affair muy sonado con John Kennedy Jr. Pero sería con el actor Luciano Szafir con el que tendría su única hija, Sasha, que en la actualidad se ha convertido en influencer.

Años después de abandonar las pantallas de nuestro país Xuxa reconocía haber sido víctima de abusos sexuales, desgracia que le impulsó a dedicar su vida a proteger a los más pequeños. Pero en los últimos años sus intervenciones en los medios se han contado por escándalos. Primero sería su enfrentamiento con Google, el buscador la relacionaba con la pedofilia al mantener una escena sexual con un menor en una de sus primeras películas. Tras acabar en los Tribunales Xuxa perdería el litigio.

También han sido muy sonadas su propuestas de que los experimentos médicos que se practican con animales, se hagan con presos. Un malentendido planteamiento animalista que pronto recibiría las críticas de muchas organizaciones. La polifacética actriz no dejaría pasar la pandemia sin volver a estar en el foco mediático. Xuxa se quiso despedir de su madre fallecida a causa del virus, afirmando que «yo maté a mi madre». Aunque inicialmente su mensaje no fue bien comprendido, posteriormente se convirtió en un símbolo de concienciación para el pueblo brasileño, uno de los países más castigados por el virus y donde peor se ha gestionado la pandemia. Así Xuxa siempre ha sido una mujer reivindicativa y activista, pero a quien las palabras y las formas le han traicionado en alguna ocasión.