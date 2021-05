“MasterChef”: La expulsión de Alicia y la traición a Ofelia

Programa movido el vivido esta semana en el talent culinario “MasterChef” cuando se alcanza la quinta semana. En esta ocasión hubo de todo, bronca de los jueces, expulsión por un mal plato y tensión entre los concursantes.

En la primera prueba, los concursantes cocinaron comida macrobiótica por parejas y tuvieron que hacer platos saludables para un jurado de excepción, los jueces y presentadora de “Maestros de la costura”, Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo. A las cocinas regresó Iván Mariñas (”MasterChef 8″) para ser la pareja de Fran, las otras parejas las formaron Meri y Amelicious, Pepe y Dani, Arnau y Jiaping, Ofelia y Toni, María y Alicia. En esta prueba destacaron Fran con un pescado, la pareja de María y Ali, y Toni.

La prueba de exteriores se celebró en Mijas, Málaga, con un menú de cuatro platos para 80 personas en las que los tres jueces calificaron el cocinado de “involución” por la poca progresión de los aspirantes. El equipo azul se proclamó campeón y mandó a la prueba de eliminación a Arnau, Ofelia, Fran, Alicia, Jiaping.

Para la última prueba, los concursantes se enfrentaron a cocinar carnes de cabrito lechal, el carrillón de cordero, la presa de cerdo, la aguja de caballo, el solomillo de añojo de ternera o los cuartos traseros de gallina. Por las críticas de generar demasiada basura en el anterior cocinado tuvieron que añadir los restos de la prueba de exteriores a sus platos.

Dani, como el mejor de la prueba anterior, fue el encargado de distribuir las carnes a cada compañero y le asignó el caballo a Ofelia con el consiguiente drama. “No voy a cocinar esta carne, prefiero irme. El caballo es un animal que me ha aportado muchísimo. Y no me parece justo”, dijo deshecha en lágrimas. Se supo entonces que Dani había cometido una flagrante traición tras una confesión que le hizo la propia Ofelia. “Lo hablé siempre que no me pongan nunca caballo, es un respeto hacia algo que me ha aportado tanto en mi vida y él se ha aprovechado de ello”. Las redes sociales criticaron la actitud de Dani que confesó entre risillas que “un poco perro sí he sido”.

Alicia, que según los jueces preparó una carrillera “quemada y un puré chungo” tuvo que abandonar las cocinas con el consiguiente disgusto de algunos de sus compañeros.