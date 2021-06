Karlos Arguiñano: “Me he encariñado con el Doctor Simón”

Karlos Arguiñano se cuela en nuestra cocina a diario en Antena 3 para sugerirnos y prepararnos las mejores recetas. Pero el programa siempre ha tenido valores añadidos como los chistes que cuenta, los invitados que convoca, sus opiniones sobre la política, y como no, declaraciones imprevistas e improvisadas que cogen por sorpresa hasta a su propio equipo y que le ha granjeado el cariño de compañeros y espectadores. La última ha sido toda una declaración de “amor” hacia Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad.

En el capítulo del lunes de “Cocina abierta con Karlos Arguiñano”, el cocinero ha lanzado un auténtico alegato de la situación actual de la pandemia y ha explicado que en este “viaje” toda la población “hemos hecho un esfuerzo del que no se ha librado nadie”. Llevado por el momento, Arguiñano ha querido confesar a sus espectadores que se ha “encariñado” con alguien que nadie adivinaría en todo este tiempo de la crisis del coronavirus. “Yo me he encariñado con el Doctor Simón”.

► Karlos Arguiñano: «La verdad es que tengo una vida fácil»

► Alberto Chicote: «Arguiñano es bestial y llena la cocina de la tele»

Después de mandarle “un cariñoso saludo” desde el programa, el chef ha matizado que considera que Simón, “ha dado la cara en todo el momento estos 15 meses”, y aunque reconoce que “se habrá equivocado, como nos equivocamos todos”, si que considera que “veníamos de la nada” y Simón “ha dado la cara todos los días”. Arguiñano ha asegurado que le tiene “mucho respeto” y asegura que es fácil criticar, ya que “aquí muchas veces hablamos tiramos la piedra y escondemos la mano”. Como, según el cocinero, Simón no la hecho nunca, “me parece un experto, sí o sí”.