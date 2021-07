¿Quién es quién en “Tierra Amarga”?

“Tierra amarga” la superproducción turca que ha aterrizado en España de manos de Antena 3, lo ha hecho con un fuerte arranque y se ha convertido en el mejor estreno de una serie a diario en 8 años. Los espectadores se encuentran atrapados por sus tramas y su producción, pero sin dejar de lado el elenco que compone esta serie.

Las historias de sus protagonistas se irán entrecruzando, así que es importante saber quién es quién en esta historia de amor, traiciones y maldad que ya ha embelesado a más de 1,3 millones de espectadores.

Demir

Murat Ünalmış es Demir

Es el único heredero de la familia Yaman, la más poderosa de Adana Después de graduarse, regresa al rancho familiar para hacerse cargo del negocio, que es el legado de su padre. No hay nada que Demir Yaman no pueda tener o comprar. Excepto a Züleyha... Él está muy enamorado de la joven, pero en el fondo sabe que ella nunca lo amará. Sin descanso, seguirá luchando por Züleyha cada día con más pasión. Demir parece un hombre amable, inteligente y justo, pero solo con aquellos que son buenos con él. Cuando alguien intenta conseguir algo que le pertenece, sale el lado más oscuro de Demir. Su corazón se vuelve frío más allá de la imaginación. Es un hombre enamorado, justo y cruel. La manera de comportarse de Demir depende por completo de la persona que esté delante de él.

Hunkar

Vahide Perçin es Hunkar Yaman

Al igual que el significado de su nombre, Hünkar es una sultana Con una belleza legendaria, es justa y distante Es la madre de Demir Yaman y la “Gran Dama” del rancho Yaman. Su padre era uno de los mayores terratenientes de la época. Es una mujer adinerada, que se preocupa por su tierra y las personas que viven en ella. Después de graduarse con éxito, llegó a la hacienda Yaman como la novia de la familia. Todos a su cuidado la temen porque saben que su ira es tan grande como su conciencia. Hünkar es muy partidaria de los planes de Demir de ser dueño de toda Çukurova. Demir, el hombre casi perfecto, tiene solo un defecto: la infertilidad. Hünkar no puede aceptar la posibilidad de que su fuerte y poderoso hijo sea propenso a tal desgracia. La idea de no tener un heredero comenzará a volver loca a la matriarca. A menos que Hünkar encuentre una solución a este problema, toda la fortuna quedará en manos de otros familiares, la ambiciosa y derrochadora Sermin y su familia. Hünkar siempre encuentra una solución única cuando está acorralada. Ella no revela sus planes, ya que siempre son secretos, al igual que su aprecio, rabia y misericordia. Encontrará una solución para Demir: Züleyha.

Züleyha

Hilal Altınbilek es Züleyha

es una mujer valiente, con inte- ligencia impecable y belleza fascinante, que logra todo lo que se propone Crece con su hermanastro Veli tras la pérdida de sus padres a una edad muy temprana. Comienza a trabajar en una lujosa sastrería en Nisantasi, en Estambul. Züleyha solo quiere ser feliz con el hombre que ama, Yilmaz. Enamorada locamente, está decidida a pasar el resto de su vida con él. Veli es un adicto al juego y por ese motivo tiene muchas deudas. El hermanastro de la joven decide para pagar su deuda de juego con Züleyha como moneda de cambio con Naci. Para defender y proteger a Züleyha de Naci, en una noche trágica, Yilmaz matará a Naci tras una pelea. Züleyha mantendrá el apoyo al hombre que ama, sin importar nada más. Tras su huida, en el rancho Yaman, Hünkar es consciente de la inteligencia y belleza de Züleyha, así como del interés de su hijo Demir por ella. Züleyha sufrirá más cuando la alejen de Yilmaz, porque ella encuentra una solución para todo, excepto para vivir una vida sin Yilmaz.

Yilmaz

Uğur Güneş es Yilmaz

Creció en uno de los barrios obreros de Estambul Cuando sus padres fallecen, comienza a trabajar en el garaje del maestro Ayhan Yilmaz, quien se ha estado luchando y ganando su sustento durante años, está locamente enamorado de Züleyha, la chica más inteligente y bella del vecindario. Yilmaz está dispuesto a hacer lo que sea por Züleyha, con quien le gustaría casarse algún día. Es un joven valiente que actúa como se siente. Después de matar a Naci protegiendo a Züleyha, Yilmaz huirá hasta Adana, donde consigue una identificación falsa para empezar una nueva y simple vida con Züleyha. Allí se encontrará con Gaffur, su amigo. Así es como Züleyha y Yilmaz llegarán al Rancho Yaman, donde sus vidas se alterarán para siempre. Cuando Züleyha escuche que Hünkar planea celebrar una boda colectiva, la joven mentirá y dirá que Yilmaz es su hermano, para evitar llamar la atención del resto y que puedan atrapar a Yilmaz. Yilmaz hará frente a la crueldad de la vida. Cada momento que está lejos de su Züleyha, le duele el corazón. Todo lo que le sucederá en Adana y lo que viva después destruirá cualquier parecido con el antiguo Yilmaz.

Fekeli

Bülent Polat es Gaffur

Es amigo de Yilmaz y trabaja como mayordomo y gestor en el rancho Yaman, al igual que su padre. Lo mantienen en este trabajo por respeto a la memoria de su padre. Mentiroso y mercenario, es astuto y le gusta aprovecharse de las personas que están debajo de él. Adora el poder, por lo que su mayor temor en la vida es perder su estado y posición. Ve la llegada de Yilmaz como una amenaza. Cuando se cuestione su empleo, usará el secreto de Yilmaz y Züleyha para chantajear a Hünkar.

Gaffur

Kerem Alışık es Fekeli

El enemigo de la familia Yaman, Ali Rahmet, es el jefe de la prisión, conocido como Fekeli. Disparó al padre de Demir delante de todos. Matarle le costó un castigo de por vida. Después de su encarcelamiento, su familia no pudo quedarse en Adana y se mudaron a Estambul, donde se convirtieron en ricos inversores, pero él no se calmó. Pasa su tiempo en prisión imaginando el día en que será libre y podrá vengarse. Ahora es el momento de vengarse de los Yaman, no solo por él, sino también por Yilmaz.

Müjgan

Melike Ipek Yalova es Dr. Müjgan Akkaya

Una joven y brillante pediatra. Después de estudiar en Estambul, se opone a desarrollar su carrera profesional en el hospital privado de su padre y va a Adana para trabajar en un hospital público. Es una persona amable y previsora, con un carácter fuerte, bastante cariñosa hacia sus pacientes. Después de conocer a Yilmaz, se da cuenta de que no puede vivir sin él.

Sibel Tasçioglu es Sermin.

Sermin es la hija de Serafettin Yaman, el tío de Demir. Sermin es la enemiga oculta de Demir y Hünkar. Antes de su fallecimiento, su padre era un importante hombre de negocios en Çukurova y cuando el padre de Demir estaba dividiendo su herencia, dejó la pequeña mansión del rancho Yaman a Sermin. Como Sermin ha gastado descuidadamente todo el dinero de su herencia en Europa, llevando una vida extravagante, solo le queda la pequeña mansión. Pensando que ella merece más, se muda a la pequeña mansión con su esposo. Su hija Betul estudia en una universidad de París. Conocida como una mujer codiciosa, no es del agrado de la familia y Hünkar trata de mantenerla lo más alejada posible.

Selin Yeninci es Saniye

Es la esposa de Gaffur y la principal cocinera en la hacienda Yaman. Ha estado trabajando para Hünkar durante muchos años. Al principio, ayuda a Yilmaz y Züleyha a conseguir trabajo en las tierras de Demir y Hünkar. Después de las advertencias de Gaffur y el evidente trato de favor a Züleyha por parte de Hünkar, todo ello afectará a Saniye. Su único deseo es consolidar la posición de Gaffur en el rancho Yaman. Tan temeraria como Gaffur, no hay nada que ella no haría para mantener su lugar en la hacienda.

Turgay Aydın es Sabahattin Arcan

Sabahattin es un buen médico, con talento. Conoció a Sermin siendo joven y ella quería casarse con él, dado que era un médico famoso. A pesar de que no estaba enamorado de Sermin, aceptó este matrimonio porque ella era miembro de una buena familia. Sin embargo, la devoción de Sermin por el dinero, la fama y la reputación comienza a afectar a Sabahattin. Busca consuelo en la bebida para distanciarse de la insaciable personalidad e infelicidad de Sermin. Sabahattin no tiene ninguna autoridad dentro de la casa, ni sobre la vida de su hija Betul. La que toma todas las decisiones es Sermin.

Selin Genç es Gülten

Es la hermana de Gaffur y también trabaja en el rancho Yaman. Se enamora de Yilmaz a primera vista. Es muy cordial con Züleyha, pensando que ella y Yilmaz son hermanos. Pero Züleyha es consciente de los sentimientos de Gülten hacia Yilmaz, lo que la pone celosa. Gülten es la más ingenua de los trabajadores. El hecho de que Demir se enamore de Züleyha cambiará las cosas en la hacienda, porque hasta ese momento ni podían soñar con que una de las trabajadoras estuviera con un terrateniente. El ascenso de Züleyha les abrirá una nueva visión de la vida.

Fadik

Polen Emre es Fadik

Trabajadora del rancho Yaman, Fadik se ocupa principalmente de la pequeña mansión. Afilada como una navaja de afeitar, es hábil e inteligente. Está celosa de Züleyha, debido a su alto rango dentro de las tierras. Fadik ve a Züleyha como una enemiga y trata de hacerle la vida difícil.

Mustafa Açılan es Veli

Veli es el hermanastro de Züleyha que ha estado trabajando como conductor de autobuses. Tiene una adicción al juego. No tiene una relación sólida con Züleyha, a pesar de que vive con ella, pero está contento con el dinero que ella trae a casa. Mientras juega parece una persona con confianza en sí mismo, aunque realmente sufre por su inutilidad. No tiene una naturaleza benévola. Y con el tiempo, se entrega a malvadas inclinaciones. Debido a su personalidad débil y su adicción al juego, hará que Züleyha pague por sus errores.

Serpil Tamur es Haminne

Haminne es la madre de Hünkar y la abuela de Demir. Debido a su vejez, mezcla regularmente palabras y confunde eventos y personas. Recuerda los acontecimientos del pasado y piensa que están sucediendo en el presente. En su juventud, Haminne era la dueña del rancho más grande de Adana y era una de las mujeres más productivas y célebres. Su hija Hünkar es la niña de sus ojos y la mujer también es muy devota de la madre que siempre la apoyó.

Kadim Yaşar es Cengâver Çimen

Cengâver proviene de una de las familias consolidadas y adineradas de Adana. Posee una gran cantidad de tierras y está en el negocio de la agricultura. Tiene una esposa llamada Nihal y un hijo, Ali. Habiendo crecido juntos, es el mejor amigo de Demir Yaman. Debido a que sus padres son buenos amigos, su amistad, que comenzó cuando eran niños, continúa hasta hoy. Son como hermanos. Él es consciente de la importante herencia que posee. A pesar de que es una persona buena y responsable, cuando se trata Demir, es capaz de defender incluso sus peores decisiones. Tiene una personalidad irascible, siendo capaz de meterse en peleas contra cualquiera, pero también da gran valor a la amistad y la lealtad, cuidando siempre de sus seres queridos. Sin embargo, si le tratan mal a él, se olvida del pasado y lucha hasta el final.