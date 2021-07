El niño maltratado que revolucionó la cocina estadounidense

Sabe lo que es el éxito. Es para ojos de muchos un triunfador. Un revolucionario capaz de cambiar las cosas. Hablamos del chef Wolfgang Puck. No siempre fue así. Vivió la dureza siendo un niño. Fue su padrastro el que se encargó de repetirle una y otra vez aquella frase que acabó por convertirse en mantra «no vales para nada». Un monstruo que le maltrató física y mentalmente y que violaba a su hermana. Un trago amargo que tuvo que digerir después. Es la imponente historia que se ha lanzado a narrar en un documental estrenado en Disney+. «No soy de los que se aferran al pasado, pero la forma en que David Gelb ha contado esta historia me hizo ver lo lejos que he llegado desde mis humildes comienzos», declaró el propio Wolfgang Puck. «Es la definición del sueño americano».

Un sueño que estuvo a punto de verse truncado a los 14 años cuando quisieron despedirle de su primer trabajo. Abatido y sin puntos de apoyo estuvo cerca de tomar una trágica decisión y acabar con su vida. «Después de estar parado allí por un tiempo (en un puente) sentí cómo un rayo en mi cabeza y me dije: ‘Bien, volveré mañana al local’». Y así, casi a la fuerza, le derivaron a otro local y fue cómo comenzó a prosperar. Tenacidad no le ha faltado a lo largo de sus 72 años a este austríaco.

Cocina abierta

El gigante de la gastronomía gestiona más de 100 restaurantes en todo el mundo, tiene dos estrellas Michelin, es el único que ha recibido en dos ocasiones el Premio James Beard Outstanding Chef y ha sido proveedor oficial de los Premios de la Academia durante más de 20 años. Su nombre abarca libros de cocina y muchos artículos.

Fue el presentador de Wolfgang Puck, el programa ganador del Emmy emitido en Food Network, el primer chef invitado habitual en Good Morning America y ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, además de ser incluido en el Salón de la Fama Culinaria. Logró traspasar las fronteras y casi por accidente, Puck creó el concepto de «chef celebrity» con sus apariciones televisivas durante décadas.

El creador del documental quiso retratar la historia desde los duros comienzos, aquel joven que decidió mudarse con 24 años de continente. Decir adiós a un complicado pasado. «Revolucionó la comida en Estados Unidos, la forma en que la gente ve los comercios, en que se distribuyen los restaurantes, creó este concepto de cocina abierta, que empezó con su restaurante. El trabajo del chef es central en la acción del restaurante, y por todo esto es una verdadera leyenda viviente. Y es un increíble honor trabajar con él», admite el director neoyorquino, de 37 años.

Puck estuvo primero como aprendiz en un prestigioso restaurante francés antes de aterrizar en Estados Unidos a los 24 años. En el Hollywood de los 70, empezó a trabajar en Ma Maison, elaborando un menú original con ingredientes frescos, lo que convirtió a un restaurante vulgar en un favorito del público. Pero como el dueño de Ma Maison no reconocía su talento, Puck decidió asumir el mayor riesgo de su carrera y abrir su primer restaurante, Spago. Fue un éxito instantáneo, que la clientela famosa adora tanto la nueva cocina americana como la personalidad arrolladora de su chef. Construyó un increíble imperio global de restaurantes, cafeterías y productos para cocinar en casa. A pesar de que fue en casa donde la frenética vida laboral puso en peligro su vida familiar.

Ahora ha pasado el tiempo, «en enero Spago cumple 40 años, y creo que incluso este año, ahora que la pandemia ha terminado, ha sido uno de los mejores», comenta Puck. Lejos queda ya aquella infancia, los maltratos y la dureza de un niño apartado del calor de un hogar. La vida le sonríe. Inspirador.