Juegos Olímpicos: Críticas a RTVE por burlarse del físico de un nadador

Deportes

EL pasado viernes tuvo lugar la retransmisión de las primeras eliminatorias de natación en la categoría de 50 metros en estilo libre. Varias cadenas internacionales retransmitían en directo la primera prueba en la que participó Shawn Dingilius-Wallace, el nadador de la isla de Palau (Oceanía). Los narradores españoles de la prueba reaccionaron de una manera burlesca a la aparición del deportista olímpico por su físico, lo que ha acarreado comentarios negativos en las redes sociales y la crítica de varios medios de todo el mundo.

“La televisión española TVE está siendo criticada por la forma en que los comentaristas de la competición reaccionaron ante la apariencia física de uno de los nadadores”, escriben desde el digital “Noticias Aominuto”, que refleja el malestar de la comunidad periodística por la bochornosa escena. EN el momento en el que Shawn apareció en pantalla los comentaristas de la cadena pública española desencadenaron “una reacción poco comprensiva”.

Me encantaría ver a todos los que se han reído del físico del nadador de las Islas Palau, Shawn Dingilius-Wallace, incluyendo a los comentaristas de RTVE, a ver si son capaces de nadar los 50m libres en 27 segundos 47 centésimas. Cos dos cojones el chaval... pic.twitter.com/Mt1YcdoYyD — Subotai Baatur (@SubotaiBaatur) July 31, 2021

La realización de los Juegos Olímpicos sigue la norma de enfocar a cada participante durante unos segundos mientras se prepara para la prueba y para que los periodistas, puedan presentarles y transmitir detalles sobre ellos a los espectadores. Resulta que el físico del nadador de Palau no es al que se está costumbrado en un nadador habitualmente musculoso y Erika Villaécija, de TVE, “soltó algunas risas”. “Me hace gracia que haya gente criticando a atletas olímpicos cuando muchos no serían capaces ni de hacer el test de cooper #TokyoRTVE30J”, escribió un usuario de Twitter.

Rápidamente se corrió la voz de la burla de la cadena española y otros usuarios opinaron sobre la profesionalidad de la cadena española. “En Teledeporte se acaban de reír de un nadador del 50 libres por tener un cuerpo diferente?, preguntaba otro asombrado. El comentarista también destacó para quitarle hierro al asunto, que “cabe destacar que el comentarista acaba explicando que el nadador en cuestión “no es un deportista de élite” sino más bien uno de los muchos participantes que son “invitados” por la organización para que “los cinco continentes estén representados” en los Juegos Olímpicos.

Los usuarios y medios de comunicación no han visto bien las “risas sofocadas” que se pudieron escuchar en la retransmisión española. De todas formas, otros quisieron poner el énfasis en la profesionalidad de los comentaristas y en especial de la ex nadadora, explicando que “ Javi Soriano es un gran ex nadador profesional y gran comentarista al igual que @erikavillaecija . Julia Luna lleva 20 años de comentarista de natación siendo de las mejores de la profesión. Osea saben de lo que hablan”. Al tiempo que aclaran que “Nadadores como Shawn son invitados por la FINA para promocionar y dar visibilidad al deporte en sus países con poca cultura del deporte. Son invitados aún sin cumplir las marcas mínimas exigidas. Nadie iría al mayor espectáculo deportivo y mediático en ese estado físico queriendo”.