Begoña Villacís en Telemadrid: El sexo es “una manera de disfrutar la vida”

La ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la actual vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, fueron las protagonistas este lunes del programa de Telemadrid que presenta Euprepio Padula, “A un metro de ti”. Mientras que Carmena habló de su nuevo proyecto solidario “Zapatelas” que ya planificaba antes de abandonar su cargo, Villacís habló sobre varios temas como el feminismo o la educación sexual.

“¿El sexo?”, preguntó Padula queriendo saber la opinión de Villacís sobre el tema. “¿Cómo que qué es el sexo?”, pidió la política a modo de aclaración. El presentador centró la pregunta matizando que qué era lo que significaba el sexo para ella. Entre risas, Villacís explicó que era “una manera de disfrutar de la vida”. La conversación siguió por la pregunta de si sus dos niñas, de 14 y 15 años “seguro que ya te han preguntado algo”. “Sí, hemos hablado con mucha tranquilidad”, confesó.

Villacís explicó que había sido “una mami joven y creo que eso ayuda. Además con amigas de mis hijas también hemos tocado el tema”. Padula desveló que con sus padres, ya fallecidos”, nunca había tratado el tema. “En mi casa yo no lo hablaba con tanta naturalidad y te daba un poco de corte”, explicó Villacís, que dice que ahí se dio cuenta de que sus hijas habían crecido, “para ti sigue siendo tu pequeña pero te saca una cabeza”. La de Ciudadanos asegura que lo que quiere es que ”se tienen que sentir seguras y no educarse en el ambiente de la culpa”.

Hablando de esa naturalidad Padula quiso saber ¿qué opina Begoña Villacís del feminismo? Para la vicealcaldesa, el feminismo es “que nadie me diga lo que tengo que decir, ni hacer. La libertad y la igualdad son conceptos que van totalmente de la mano. Tampoco acepto que una feminista me diga lo que tengo que pensar. Eso me parece que tampoco es feminismo”. Y aboga por que “nos tienen que dejar ser lo que queramos ser y con total libertad”.

En la otra parte del programa Carmena aprovechó para hablar de sus “Zapatelas”, la empresa solidaria con la que está muy contenta de colaborar, en un proyecto que ya había previsto antes de salir del cargo de alcaldesa de la capital. “Ofrecemos habilidades para enseñar artesanía a personas que están en el paro y no pueden salir de esta situación”, explicó a Padula.