Cuando la audiencia se utiliza como excusa

Está siendo uno de los debates del verano. El directo de Ibai Llanos, a través de Twitch, en el que tuvo en exclusiva a Messi el día de su presentación con el PSG, parece haber hecho reaccionar al periodismo. Las nuevas plataformas de streaming ofrecen horas interminables de entretenimiento y crean líderes de opinión, lo que a las celebridades les parece una opción más cómoda para hacer sus intervenciones públicas. Pero la sociedad necesita información y periodismo, como un servicio y un derecho que debe ser defendido. Sobre ello hablamos con Elena Cebrián, profesora de Teoría de la Comunicación en la Universidad CEU San Pablo. Los últimos días han sido frenéticos para Ibai, especialmente en Twitter, donde su nombre ha tenido una actividad histórica. Además, él mismo, quien nunca se ha puesto la etiqueta periodista, no ha querido dejar pasar este debate y se reunía con dos profesionales de los medios tradicionales (Juanma Castaño y Siro López) para compartir puntos de vista entre generaciones distintas.

En el caso de Juanma Castaño, en Twitter ya mostró su desagrado por la estrategia de comunicación del PSG. Para Elena Cebrián, esto no es nada nuevo, ya que hace años que los medios de comunicación se están transPara ella lo preocupante es cómo el periodismo está quedando desplazado. Mientras que Juanma Castaño se manifestó perplejo por la decisión del PSG, a Elena Cebrián ya no le sorprende la situación: «Lo que ocurre es que Ibai Llanos ofrece un marco de visibilidad con más impacto y con un perfil de audiencia más amplio que cualquiera de los diarios o programas deportivos españoles. También un espacio más amable: cordialidad en lugar de la complejidad y la crispación en las que el periodismo deportivo había enmarcado la pérdida de Messi para el Barcelona».

Pero que a esta profesora le parezca algo previsible lo que está sucediendo, no quiere decir que no le resulte alarmante. Para ella, la obsesión por acceder a nuevos públicos y nichos hace que se sacrifiquen muchos derechos de los ciudadanos como consumidores de información y verdad. «En España se ha convertido en una práctica habitual que los políticos, o incluso los presidentes del gobierno, pasen por todo tipo de formatos audiovisuales de entretenimiento, con la excusa de que el público está cada vez más allí y cada vez menos en la información tradicional. El gran cambio es que medios de comunicación ya no equivale a prensa», reflexiona Cebrián.

Pero ante estas amenazas la profesora es tajante en sus coclusiones. Inspirada en lo que plantea el Catedrático Gabriel Galdón sobre la necesidad del periodismo para crear una sociedad libre y democrática, Cebrián asegura lo siguiente: «Que el PSG haya preferido un marco amable y entretenido para contar la carambola que ha llevado a Messi al Parque de los Príncipes, es una anécdota. Dónde realmente nos la jugamos es en la desaparición del periodismo en favor del entretenimiento. El último es más rentable, pero lo primero es imprescindible si queremos seguir siendo libres».