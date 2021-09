Críticas a Ana Rosa por cortar una entrevista con un joven que vinculaba los ataques a homosexuales con Vox

Ana Rosa Quintana estrenó su nueva temporada el pasado lunes. Cuatro días más tarde, se ha convertido en tendencia en redes sociales por cortar una entrevista con un activista LGBT cuando defendía que “los discursos de odio, como el de Vox, sitúan el marco ideológico en el que un LGTBfobo se siente legitimado”.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ acostumbra a convertirse en protagonista en las redes por sus editoriales, comentarios o actuaciones en relación a diversos temas, que generan mucha polémica y debate entre sus seguidores y detractores. Incluso, sus críticos han llegado a crear una iniciativa para pedir su despido de Mediaset y la cancelación de su programa.

En este caso, la presentadora se ha convertido en tendencia por cortar de golpe la mencionada entrevista. Axel Sarraillé, un activista de la asociación Arcópoli, una asociación que trabaja por la equiparación social y legal de las personas LGTB, fue entrevistado tras conocerse ayer que la denuncia de una agresión homófoba de Malasaña, en la que supuestamente ocho encapuchados habrían agredido a un joven en el portal de su casa, era falsa: la víctima de la agresión confesó que se lo inventó, confirmando también que el supuesto “tatuaje” con arma blanca de la palabra “maricón” en el glúteo se realizó bajo su consentimiento.

Axel defendió en la mañana de hoy en Telecinco que hay “una escalada de violencia” contra las personas homosexuales: “La tipología ha cambiado: hace unos años, la noticia era ‘un homófobo agrede una persona LGTB’ y hace dos meses hablábamos de que trece personas asesinaron a una persona al grito de maricón”.

No obstante, no estableció relación directa entre estos sucesos y Vox, aludiendo en concreto a declaraciones, como la de Rocío Monasterio, cuando se mostró a favor de que las personas LGTB fueran a terapias de reconversión para volver a ser heterosexuales.

Pero el joven sí afirmó que este tipo de declaraciones “sitúan el marco ideológico en el que esta gente antes tenía miedo de manifestar abiertamente que era homófoba y ahora sienten que hay otras personas que lo legitiman”.

En este momento, Ana Rosa Quintana, sensiblemente indignada, dijo: “Yo no sé, de verdad, es que me parece ahora que legitimar la homofobia en el siglo XXI, es que es una cosa..., no improbable, sino de otro siglo”. Cuando Axel intentó replica, la presentadora le cortó con brusquedad: “Se nos entrecorta la comunicación, muchísimas gracias”.