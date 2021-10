«GEO: más allá del límite», y la realidad superó a la ficción

«Las matemáticas no mienten», es el mensaje que transmite el Inspector Pelayo, director del curso de instrucción del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (G.E.O.). Y no miente, porque los números asustan: de los casi 300 aspirantes a entrar en uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo, sólo llegan a las pruebas físicas un centenar, de los que finalmente y de forma matemática sólo han ingresado una docena. Esta semana se ha presentado en la base de operaciones del grupo en Guadalajara la inusual propuesta de Amazon Prime Video por una serie documental: «GEO: más allá del límite», producida por Buendía Estudios, que por primera vez muestra de puertas adentro cómo funciona y qué pruebas tienen que pasar los que quieran convertirse en nuevos miembros.

Horas sumergidos

Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias, ha sido la maestra de ceremonias de esta pieza que consta de ocho episodios y que se estrenará para todo el mundo, 240 países, en la plataforma el próximo 15 de octubre. Para contar los entresijos del proyecto, estaban presentes Javier Daniel Nogueroles, comisario principal, jefe del G.E.O.; el inspector Pelayo; María José Rodríguez, Head of Spanish Amazon Originals, Amazon Studios; Óscar Prol, Head of Spanish Unscripted Originals, Amazon Studios; Jorge Pérez Vega, director de contenidos de entretenimiento de Buendía Estudios y David Miralles, director de la docuserie. «Buscábamos un acceso exclusivo e íntimo a la pura realidad de este cuerpo policial», ha explicado María José Rodríguez, que también detalló como una serie documental como esta ofrece tintes de una película de acción. Y es que el material es realmente sorprendente. Las cámaras de Amazon Prime grabaron durante un año 180 días de los siete meses y medio que dura la instrucción. Los aspirantes, que enseguida cambian su móvil, identificaciones y arma reglamentaria por un brazalete con un número, se dan cuenta desde el primer día que nada tiene que ver lo que les espera con un paseo. Noches sin dormir interrumpidas por lloros de bebés por la megafonía, racionamiento de la comida y horas enteras sumergidos sin ropa en el río Tajo, son algunas de las pruebas que tendrán que soportar antes de «causar baja» y salir por la puerta por la que entraron. A cambio se llevan la experiencia y unos valores de trabajo en equipo y de servicio público que no se enseñan.

Los espectadores podrán observar atónitos la dureza y exigencia del proceso a través de personas reales, con vidas reales, que sacrifican todo por un sueño. El inspector Pelayo cree que el documental mostrará sin duda la realidad, y además, borrar «el cliché de que en estas unidades prima la fuerza física, el músculo», ya que como director del proceso de entrenamiento y selección conoce de primera mano las fortalezas y debilidades de los aspirantes. Para él, es igual de importante la fortaleza mental y sobre todo para ingresar en los GEO «hay que desearlo de corazón y admitir las ventajas y los inconvenientes. Si no estás plenamente convencido de ello, en siete meses y medio seguro que se va a notar. A parte de esto es necesario que sepas funcionar en equipo y tener un baluarte en la familia». A lo largo de los ocho episodios, podremos ver como los problemas físicos, la dureza de las pruebas y condiciones de entrenamiento e incluso los problemas familiares van seleccionando de manera casi natural a los 12 afortunados que finalmente se incorporaron al cuerpo de élite. Sólo entran los mejores y si en pantalla vemos imágenes duras es porque los instructores están haciendo bien su trabajo.

El director David Miralles captó perfectamente la idea que intenta transmitir el cuerpo de élite: un «ejercicio de transparencia», como lo define el comisario principal. Éste confesó que la propuesta convenció porque muestra el día a día «real» de los GEO, digno de un reality, sin el componente de morbo, porque sólo por el hecho de haberse presentado tienen el respeto de todos sus compañeros. La serie documental muestra el 99% de lo grabado, dejando de lado algunas cosas que no se emitirán para no desvelar tácticas, lo que podría afectar a la capacidad operativa de la unidad.

SPOILER: Ojo a la señora de la limpieza

Rostros y nombres de policías ►Ante las posibles quejas de que en el documental no haya actores, si no que se muestre a candidatos y mandos reales, el comisario principal, Javier Daniel Nogueroles, explicó que «la Policía Nacional evoluciona al igual que la sociedad. El tema de los rostros, intentar preservar hoy en día de esta forma es imposible prestando servicio en distintos puntos donde se nos ve perfectamente. Además, hemos contado con todas las autorizaciones de los instructores y de los aspirantes»

Durante la presentación, la Prensa congregada y los altos mandos asistentes pudieron disfrutar de varios escenarios de intervención de los GEO en situaciones como una casa con rehenes, el secuestro de un autobús (cedido por “Bluper”), o el ataque a un embajador en sede extranjera.