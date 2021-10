La emocionante despedida de Julian Iantzi de «Masterchef»

Julian Iantzi, el presentador más famoso de la televisión vasca ha dejado huella en su breve periplo por «Masterchef Celebrity 6». Aunque ha sido una gran oportunidad para que le conozco definitivamente toda España, también reconocía al ser expulsado anoche que «No ha habido prueba en la que no haya sufrido». El presentador ha asegurado durante las primeras semanas de concurso que llegaba a «Masterchef» con los conocimientos culinarios justos y ayer comprobó que la repostería no es lo suyo.

Julian se tuvo que enfrentar a la prueba del trampantojo del puro de chocolate, uno de los desafíos más complejos de la historia del concurso, como aseguraron los propios jueces. La prueba ya empezó mal para él, no siendo capaz de templar el chocolate, tardando más de una hora en hacer un solo paso. Pero el error definitivo llegó al sacar el puro de cacao del abatidor, cuando se le rompió el único cilindro que había preparado. Un error fatal, no había plan b. Así, no pudo entregar ninguna elaboración final y los jueces apenas tuvieron que deliberar para tomar la decisión. Sin embargo, Samantha, Jordi y Pepe quisieron reconocer su gran actitud durante la prueba y la dificultad que suponía.

Además durante el concurso Julian no lo ha tenido nada fácil, teniendo que superar un problema familiar, por el que tuvo que faltar a una prueba. Más allá de eso, su simpatía y carisma le han convertido en uno de los participantes preferidos en esta edición. Todavía tiene la oportunidad de regresar al concurso a través de la repesca.