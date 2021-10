James Michael Tyler fallecía este domingo a causa del avanzado estado del cáncer de próstata que padecía desde que se lo diagnosticaron en 2018. Tras su muerte, los seguidores de la exitosa serie de televisión “Friends” han hecho su particular homenaje a través de las redes sociales, recordando sus mejores momentos, sus frases más célebres y su particular forma de ser.

Gunther Lockheart, considerado por muchos el “séptimo amigo”, era el camarero de la mítica cafetería Central Perk, escenario icónico donde se han desarrollado muchas de las grandes tramas de la sitcom más popular de la historia. De los 236 episodios, Tyler aparece en 185, exactamente podemos verle desde el primer capítulo de la segunda temporada.

La trama que más carcajadas nos ha provocado es su amor no correspondido con Rachel (papel interpretado por Jennifer Aniston), donde nos ha dejado momentos como su particular reacción gritando “¡Qué idiota!” cuando Rachel le propone matrimonio a Joshua Burgin y este se niega. O cuando directamente echa de la cafetería al chico que su amiga Mónica le recomienda para por fin pasar página y rehacer su vida.

Cómo olvidar su gran ocasión con Rachel cuando sale victorioso tras contarle que Ross se ha acostado con Chloe, después de que este se pasara todo el capítulo asegurándose de que nadie se fuera de la lengua. Aunque es uno de los momentos más duros de la pareja de Ross y Rachel, Gunther sale ileso tras su “lo siento, ¿no debía hacerlo?” con su particular cara de “sorpresa”.

Todos hemos sido alguna vez Gunther cuando, para hacerle un favor a Rachel, compra su gato esfinge que ya no quiere por 500 dólares, sin ni si quiera saber de qué animal se trata y con el único objetivo de ganar puntos con ella. El episodio, además de unas cuantas carcajadas, nos deja su frase de “¿Qué es esto, una especie de serpiente o algo así?”.

El hecho de no saber nada de su vida ni de su pasado, ha dado un gran juego a la serie, dejándonos con momentos como cuando Joey apenado porque acaban de matar a su personaje en la serie entra en Central Perk y nos enteramos de que Gunther fue actor de telenovela en la serie " All my Children”. paradójicamente, Joey acaba trabajando con él antes de su regreso como actor, siguiendo sus mismos pasos.

El momento más esperado de la serie llega en los últimos capítulos. Si no ha terminado de ver la serie deje de leer porque vamos a desvelar uno de los momentazos de la trama, ¡Cuidado spoiler! Cuando finalmente Gunther se declara a Rachel, pero, desgraciadamente su amor no es correspondido. Con este precioso momento que nos deja Friends, Jennifer Aniston ha querido despedirse de él a través de sus redes sociales: “Cuando esté en una cafetería, tomando un café o vea a un hombre con el pelo más brillante que el sol, pensaré en ti”. Definitivamente, y tal y como lo han expresado los amantes de la serie “Friends no hubiera sido lo mismo sin ti”.