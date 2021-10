Dani Rovira: «La gente tiene la risa en stock»

El año pasado, el actor Dani Rovira daba la sorpresa volviendo a la televisión con un «late night» de lo más particular. Parecía un formato hecho a su medida. Cada día se trataba un tema distinto y el cómico desarrollaba un monólogo sobre él. Además, cada semana llegaban nuevos invitados y colaboradores habituales que encajaron a la perfección con lo que Rovira quería impulsar en el programa. Como han reconocido en la presentación de su segunda temporada, «La Noche D» pretende ser uno de los últimos refugios del humor blanco y la televisión nocturna para todos los públicos, especialmente en esta época en la que necesitamos tantas dosis de humor.

En Televisión Española se vivía una época de incertidumbre justo después de firmar la primera temporada. El cambio de dirección podía hacer peligrar la renovación del formato, pero el equipo de Tornero ha confiado en él. «Imagino que por eso se retrasó un poco la confirmación, yo me enteré a lo largo del verano. Esta renovación nos ha hecho sentir muy orgullosos, no lo habremos hecho tan mal. Al final de la primera temporada había tantas dudas del destino del programa que ni siquiera nos atrevimos a despedirnos de la audiencia con un hasta pronto, aunque yo conservara la esperanza».

«Con la primera temporada fui muy autocrítico» reconoce el presentador malagueño. «Me veía cada programa y analizaba las cosas que funcionaban y las que podían resultar aburridas, aunque también para disfrutar de mis compañeros. Pero sobre todo, he aprendido mucho, yo sigo siendo el nuevo en esto de la televisión. Por muchas tablas que tengas en comedia, dirigir un formato de esta dimensión no se aprende en diez programas.

Dani también aprovecha para confirmar que los programas de esta segunda temporada seguirán marcados por una temática diferencial. «Pero creo que afortunadamente somos muy flexibles con eso. Lo de la temática es muy buen recurso para arrancar el programa con más facilidad, pero también da pie a hablar de muchísimas otras cosas secundarias. A veces es fundamental salirse del guion, pero paradójicamente para poder saltártelo tienes que tener todo muy controlado y preparado».

Como cualquier debut, el actor malagueño asegura que el suyo no estuvo libre de dificultades: «Al principio me agobiaba mucho porque tenía ocho invitados por programa, aunque me ayudó que también viniesen amigos míos. Con los que no tenía tan controlados tuve que sacar mis dotes de improvisación. Es un programa que comparte el espíritu de los 90 con este siglo, en el que triunfan los formatos en los que se deja volar a los cómicos. Aunque el programa tiene raíles, lo más divertido es descarrilar».

Sobre el poder del humor para afrontar crisis como la reciente pandemia o el volcán de la Palma el humorista es contundente: «El humor siempre ha sido ese salvoconducto para ignorar por unos minutos ese ruido que nos acompaña todo el tiempo. La gente tiene la risa en stock, la lleva acumulando durante meses y se mueren de ganas por soltarla».

Los primeros invitados de esta temporada serán el futbolista del Real Madrid Marcelo y su mujer, que compartirán cómo fue su adaptación a nuestro país y hablarán sobre la suerte como temática central, este martes a las 22:35. Además, Dani Rovira asegura que por el programa han pasado y pasarán invitados inimaginables como Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem o la reaparición de «Martes y Trece». Pero sigue soñando con tres nombres: «Sabina, Serrat y Miguel Ríos son mis tres cometas Halley».