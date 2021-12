Juan del Val en “La Roca” confiesa por qué no acabó en “Supervivientes”

Esta vez el escritor Juan del Val es el que ha sido entrevistado y no al revés. Como colaborador del programa semanal de Nuria Roca, su mujer, fue la encargada de entresacar algún detalle escabroso de la vida de su marido. Entre ellos destacan cómo tuvo que cambiar de estar tras las cámaras a ponerse delante por “dificultades económicas” que casi acabron con él en “Supervivientes”.

Este domingo Juan del Val se sentó en “La Roca” para que su presentadora (aka su esposa, Nuria Roca) indagara más en su vida para que los espectadores conocieran un poco más al ganador de un Premio literario ppor su novela “Delparaíso”. La periodista quiso saber algunos detalles de la vida personal del escritor, que incluso llegaron a traspasar al terreno profesional.

🔴¿Por qué después de tantos años, Juan del Val ha decidido dejar de estar detrás de los focos? #LaRoca11 https://t.co/kjjYx6zAAe pic.twitter.com/CXRhPLbZZT — La Roca (@LaRocaLaSexta) December 19, 2021

Evidentemente, en las familias, se pasan algunas dificultades económicas y me preocupé. Tomé una decisión para ganar más dinero y decidí exponerme”, ha confesado Del Val cuando Roca le ha preguntado por qué tras 23 años juntos y habiendo estado “siempre detrás de las cámaras”, decidió ponerse delante. Así desvelaba en público que el matrimonio pasó por problemas económicos tras acabarse sus programas de radio.

“En esa necesidad de buscarme la vida tuve la oportunidad de ir a Supervivientes”, quiso compartir el escritor con la periodista que ya conocía la historia de cómo Del Val casi acabó en la isla con otros famosos. Según relató él mismo, su necesidad de ir se acrecentó por sus necesidades económicas y aunque lo intentó, “Al final no cuajó pero no por mí”. Ofreció más detalles y concluyó diciendo que “sinceramente, fue porque no nos pusimos de acuerdo en la pasta”.

Y es que ahora reconoce que fue una buena decisión no acabar yendo al programa de Telecinco, porque era entrar en un lugar que, en un principio, no me correspondía. Por lo que por suerte, me dijeron que no”.