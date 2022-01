¿Rapada o no? Cristina Pedroche nos saca de dudas sobre su look de las Campanadas

Y colea, como si el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas de este año en Antena 3 con Alberto Chicote, hubiera llevado una larga cola. Desde el primer momento en el que la presentadora sugiere que ella y Josie ya han empezado a pensar en el siguiente diseño, la prensa, los fans y los curiosos empiezan a desgranar teorías de la conspiración sobre el diseño que ocultará Pedroche en cada Fin de Año. Al final fue Manuel Piña el diseñador elegido para sorpresa de muchos, pero también se plantearon dudas importantes sobre el resto de su aspecto con un gran casco plateado en la cabeza... ¿se ha rapado Cristina Pedroche?

Nadie hubiera conseguido saberlo hasta que la mismísima Pedroche hubiera querido aclararlo en su cuenta de Instagram, pero afortunadamente tiene su visita diaria a “Zapeando” y allí ha tenido que responder a las preguntas de sus compañeros colaboradores y el tema del pelo era algo que quedaba en la mente de todos los que vieron las Campanadas en Antena 3 y consiguieron convertirla en la primera cadena privada que consigue liderar ese momento tan importante del año.

Días antes y tras su aparición en “El Hormiguero” de Pablo Motos, los espectadores sospechaban de la existencia de una peluca precisamente sólo dos días antes de presentar las Campanadas. Incluso se habló ya de qu ese había rapado, pero para utilizar su pelo como material pra el vestido más esperado del año en televisión.

Tanto para Cristina como para su diseñador, Josie, era importante que ella apareciese sin pelo en el programa precisamente para resaltar el vestido que llevaba. “Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que allí no había manera de cuadrar el pelo y que me lo tenía que cortar, que iba con el casco y que me tenía que rapar la parte de abajo”, confiesa Pedroche en “Zapeando”.

Continuaron ambos detallando que el nacimiento del pelo cerca de las orejas también tenía que desaparecer. “Pero te quedas como a medias y dijimos vamos a ver si somos capaces de esconder todo el pelo y que quede natural”. Afortunadamente aquella prueba convenció a Josie. “Si yo me rapo mi cabeza no estará tan lisa”.

Josie lo justificó como algo “lícito para usar en moda”, como aparecen algunas modelos en catálogos de prestigiosas marcas y en prestigiosas revistas. “Al finalo ha sido un éxito”, quiso confirmar Josie.