«La Ruta», los 30km y las siete discotecas que revolucionaron el bacalao

Son cinco amigos, cinco. Dispuestos a afrontar «los mejores años de sus vidas». Así nos lo cuenta Borja Soler, el director creativo de «La Ruta», el nuevo proyecto que prepara la plataforma de pago ATRESplayer PREMIUM de Atresmedia. ¿La temática? Más de una década de la historia de nuestro país centrada en la localidad de Valencia. La fiesta, la diversión, el baile, la locura y el desenfreno de doce años de la «Ruta del Bacalao». Aquellos míticos 30 kilómetros, siete discotecas y en este caso cinco amigos para devolvernos a la memoria y a nuestro presente aquella época.

«El punto fuerte de la serie es querer acercarnos lo máximo posible a aquellos años desde la verdad. Sin sobreestilizar ni romantizar, pero dándole el valor que merece a aquella escena cultural que fue única», recuerda Soler. Para ello apuesta por una manera de contárnoslo diferente: «La estructura cronológicamente inversa de la serie creo que ha sido un hallazgo fundamental. La historia comienza en 1993, cuando la Ruta está iniciando su colapso y termina en 1981, cuando todo está por descubrir. El espectador ya sabe lo que va a pasar, pero nos parecía más interesante que se preguntara cómo se llegó allí. Esta estructura nos permite rejuvenecer con nuestros personajes y además el espectador, capítulo a capítulo, irá descubriendo los orígenes del movimiento», relata Soler, creador junto a Roberto Martín Maiztegui.

Drogas, discotecas y párkings

«Es una serie coral sobre un grupo de amigos que pasa de la inocencia a la madurez a lo largo de los años más significativos de La Ruta y lo que supuso este viaje vital a cada uno de nuestros protagonistas. Retrataremos el contexto sociocultural de Valencia y la España de aquella época. Y por supuesto habrá drogas, discotecas, parkings abarrotados y mucha música mítica. Es un gran reto ya que ha sido una época muy poco vista en la ficción nacional», cuenta a LA RAZÓN Montse García, directora de Ficción de Atresmedia y productora Ejecutiva de la serie junto a Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla.

Admite García que llevaban tiempo detrás de un proyecto de este perfil: «Es único, la Ruta del Bacalao es uno de los periodos más populares, transgresores y controvertidos de nuestra historia reciente, motivo por el que sigue suscitando muchísimo interés incluso décadas después. Llevábamos tiempo interesados en explorar una serie ambientada en este periodo y junto con Caballo Films la vamos a llevar adelante», explica.

Se suma así «La Ruta» a los proyectos en los que está trabajando la plataforma ATRESplayer PREMIUM de producción propia, con el sello de la casa. «En Atresmedia siempre hemos innovado con nuestros contenidos temáticos, géneros y formatos, somos capaces de hacer ‘’Veneno’', ‘’Luimelia’', ‘’La Cocinera de Castamar’' y ahora ‘’Cardo’'. La clave está en sorprender al espectador con una historia y adaptarla al público que va dirigida», dice Montse García.

En el elenco de actores de «La Ruta» se encuentran Àlex Monner, Elisabet Casanovas, Claudia Salas, Guillen Barbosa y Ricardo Gómez entre los principales. «No se me ocurre un reparto mejor para esta serie, es un lujo», confesaba José Antonio Antón, director adjunto de Contenidos de Atresmedia. «Hemos apostado por un elenco maravilloso que se complementa muy bien, para mí eso era fundamental. Como pasa en cualquier grupo de amigos. Que cada uno pueda aportar algo nuevo, no sólo por su carácter si no por sus distintas formas de trabajar», añade Borja Soler.

La serie, que está en periodo embrionario todavía, estará formada por ocho capítulos de cincuenta minutos de duración y el guion corre a cargo del propio Soler, junto a Martín Maiztegui, Silvia Herreros de Tejada y Clara Botas. Desde la casa pretende no perder ese hilo conductor con el espectador y con la sociedad: «Tenemos el compromiso de dar visibilidad a problemas que están muy presentes en la realidad y sobre todo en la de los jóvenes... La ficción tiene que ser espejo de la sociedad y la que nos movemos es diversa en razas, religión y sexualidad. Series como ‘’La Edad de la Ira’' y ‘’Cardo’' llegan en un momento exacto, presentando un reflejo de la realidad muy oportuno y que remueven al espectador en su sofá», afirma Montse García.

Todavía habrá que esperar para ver el resultado, pero «La Ruta» apuesta alto. El pasado vuelve. Y con fuerza.