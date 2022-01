Todo es posible con los poderes de la televisión

Es probablemente una de las vueltas a la televisión más esperadas de la última década. Los superhéroes patrios de «Los protegidos» han protagonizado «El regreso», en el que el elenco original retoma la historia tras varios años en los que los miembros de la familia Castillo se han ido distanciando. Atresplayer Premium ha conseguido reunirlos para algarabía de los fans y cuatro de sus protagonistas, Lucas, Mario, Sandra y Culebra responden a LA RAZÓN con las claves sobre esta nueva temporada que puede verse completa en la plataforma de pago de Atresmedia.

«Esta vuelta ha sido algo que se merecían ‘’Los protegidos’' y todos los espectadores, porque no nos fuimos por no funcionar», explica Ana Fernández. Por su parte, los actores Antonio Garrido y Mario Marzo, respectivamente Mario y Lucas, han sentido en sus propias carnes el furor de los fans. «'’Los protegidos’' fueron un antes y un después para mucha gente. Para nosotros, por supuesto, por trabajar. A mí por la calle antes de la nueva temporada, me seguía llamando Lucas, a Luis, Culebra, y seguíamos teniendo club de fans hasta diez años después», adelanta Marzo. Garrido insiste en lo sorprendente es que la serie empezó «cuando sólo cuatro tenían redes sociales. A mí ni siquiera me llaman como mi personaje, si no ‘’el padre de Carlitos’'». El veterano actor resalta que lo más importante que consiguió la serie fue «crear una marca».

Los cuatro intérpretes están de acuerdo a que se enfrentaron a un rodaje «intenso» por varios motivos. «En volver a meternos en los personajes no ha habido complicación, porque estaban ahí. Pero el rodaje ha sido ajustado, en pocos meses», explica Luis Fernández, mientras Ana Fernández añade que también hubo «localizaciones muy duras y algunos efectos especiales alargaban también la jornada». La actriz está contenta con esta nueva etapa que le ha tocado vivir en la piel de una Chispitas que en su anterior etapa «no controlaba sus poderes y siempre estaba llorando mucho y siendo muy emocional, a la vez que resolutiva y valiente». Afrontó el paso de los años por su personaje en concordancia con lo que los guionistas le tenían preparado: «Ella es un drama en sí misma y quería luchar para que no fuera así. Se merecía controlar sus poderes y sacara esa garra». Lo mismo opina Culebra (Luis Fernández) que se imaginó que su personaje había evoluconado con la edad, «y he tratado de hacer cosas que Culebra no hacía, porque pienso que al madurar haces cosas que no hacías siendo más pequeño. Ha cambiado, pero no mucho». La familia se reúne casi a desgana pero por una buena causa. Ana Fernández lo explica: «También es algo parecido a lo que ocurre en las comuniones, reuniones familiares en navidades, etc... Porque durante el año cada uno tenemos nuestra vida y de repente te juntas y puedes empezar muy bien y acabas a hostias y luego te vuelves a arreglar».

Hablamos con Antonio Garrido sobre el súperpoder de volver de la serie. «Aunque supuso una alegría volver a rodar esta nueva temporada, había algunos que pensaban que estaría guay volver. En mi caso concreto, yo creía que la serie estaba hecha; tenía su principio, su final, quizá un poco precipitado, pero que no había por qué volver». Pero ninguno cierra la puerta a que algo parecido vuelva a pasar. «Te decía que pensaba que tuvo su principio y su final, pero como se han hecho estos nuevos capítulos, una vez que ya la maquinaria se ha puesto en marcha, todos estaríamos encantados de seguir», pronostica Garrido. Y apuntala Ana Fernández: «Después de esta sorpresa que hemos vivido durante este año y pico, yo me espero cualquier cosa. Todo es posible». Deseo cumplido: días después de estas entrevistas Atresplayer Premium anunciaba que prepara la producción de «Historias de Protegidos», relatos de ficción cortos con los protagonistas de la serie que será el enlace entre ambas temporadas.