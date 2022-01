Pablo Motos sobre los negocios con Will Smith: “Técnicamente sí” somos socios

La historia iba de “Todos mienten”, la serie que presentaba Natalia Verbeke en “El hormiguero 3.0″ de Antena 3 de Pau Freixas para Movistar +. A través de un desenfado juego que estableció Pablo Motos con la actriz salía a la luz ¿verdades? Consistía en que se iban haciendo preguntas y el otro tenía que adivinar si la respuesta era cierta o no.

Quizá Motos no se esperaba que de pronto Verbeke le preguntara “¿Eres socio de Will Smith?”. Siguieron unos segundos en silencio, que la actriz alivió con un “no me odies” entre risas.

Pablo se pensó la respuesta hasta que dijo: “A ver... técnicamente sí. Lo que pasa es que nunca vendimos el programa, pero teníamos una sociedad y yo tengo un contrato donde firma Will Smith y donde también está mi firma”.

Petancas y Barrancas nos hacen pensar jugando a: ¿Quién tiene perfume? #VerbekeEH pic.twitter.com/WC8zzezFB9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 24, 2022

“Estaba deseando saberlo”, respondió Verbeke, que acertó al responder que la respuesta era cierta.

Lo cierto es que Pablo Motos había confirmado esto en una entrevista que concedió en verano a Ricardo Moya, en la que explicó que la idea era haber vendido el formato a Estados Unidos. “Hicimos una empresa y estuvimos a punto de vender El Hormiguero”, admitía Pablo. Poco les faltó para vender la idea en la NBC, pero finalmente “se fue a la porra” y el proyecto no pasó a mayores, comentó en el canal de Youtube “El Sentido de la birra”.