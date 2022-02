“Salvados” cierra la temporada con la vicepresidenta, Yolanda Díaz

‘Salvados’ despide la temporada, este domingo en laSexta, con Yolanda Díaz. A partir de las 21:25 horas, Gonzo habla con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en la primera entrevista que concede tras afrontar la votación más decisiva de su carrera política.

Este jueves, el Gobierno se jugaba la aprobación de uno de sus proyectos estrella: la reforma laboral. Por primera vez, el texto se ha pactado con la CEOE y los sindicatos. Todo un éxito en palabras de la ministra de Trabajo, que no escatimó elogios en su presentación. Pero lejos de su triunfalismo, el acuerdo se ha aprobado por un solo voto y la votación ha roto el llamado ‘bloque de investidura’ que había apoyado al ejecutivo de Sánchez hasta ahora. La reforma ha salido adelante gracias al voto por error de un diputado del PP y con el respaldo de Ciudadanos, entre otros, algo que Unidas Podemos no quería. ¿Qué más da con quien se pacte si al final no se tocará ni una coma? ¿O estaba en juego algo más que la aprobación de la reforma?

Gonzo pregunta a Yolanda Díaz por la votación en la primera entrevista que concede la vicepresidenta tras la accidentada sesión en el Congreso. ¿Le ha decepcionado el comportamiento de algunos socios de Gobierno? Tras tanta vinculación de la reforma con ella misma, ¿al final la votación era más sobre su figura que sobre la ley? ¿Candidata a la presidencia del Gobierno?

La entrevista arranca en Santiago de Compostela, para conocer también el lado más personal de Yolanda Díaz, y desde allí ‘Salvados’ construye un retrato de la que, según algunas encuestas, es la política mejor valorada de España. Gonzo pregunta a Díaz qué cambiará con el nuevo texto y a qué ha tenido que renunciar para sacarlo adelante. Pero no solo eso. También por los puñales que han lanzado desde la oposición, desde partidos habitualmente aliados y desde el propio Gobierno. En la entrevista, Yolanda Díaz habla claro por primera vez sobre asuntos que hasta ahora había evitado responder, como sus intenciones de futuro o el nuevo proyecto político que quiere poner en marcha. ¿Será candidata a las próximas elecciones generales? Aunque hasta ahora lo ha negado, pero su reunión con el Papa, con líderes internacionales o con el economista de moda, Thomas Piketty, señalan otra cosa. Si se presenta, ¿lo hará bajo las siglas de Unidas Podemos o de un nuevo proyecto político?

