Inmaculada Galván: «Disfruto cada directo diciendo lo que me sale del alma»

Inmaculada Galván vuelve al que ha sido siempre su programa. La reconocida periodista, tan querida por los madrileños, copresenta junto a Álvaro de los Santos la edición fin de semana de «Madrid Directo». La periodista fue la primera cara que tuvo el programa desde sus inicios en el año 1993, y veintiocho años después continúa siendo uno de los rostros de referencia de Telemadrid.

¿Quién se echó más de menos: Telemadrid a Inmaculada Galván o la periodista a la cadena?

Bueno, Inmaculada ha seguido en Telemadrid. Lo que pasa es que estaba asignada a un puesto en el que realmente hacía poco. Pero yo siempre eché de menos Telemadrid; es como mi casa. Sí, eché mucho de menos a «Madrid Directo» en este tiempo. Y me imagino que el día que me jubile, pues lo seguiré echando de menos, porque es un formato que me gusta mucho por muchos motivos, y espero que siga muchos años.

¿Seguía viendo el programa en su ausencia?

Claro, porque me sigue interesando la información de Madrid, y «Madrid, Directo» es un lugar donde te dan una información de cercanía que no encuentras en ningún sitio. Entonces, si quiero enterarme de lo que pasa en Madrid, pues tengo que seguir «Madrid Directo».

¿Recibe la bienvenida y el cariño por la calle de la gente de Madrid?

Sí, he tenido la suerte, no sé por qué, de que la gente me trata maravillosamente bien por la calle. O sea que se acercan a mí, todo con mucha cercanía, como si me conocieran de siempre y es muy agradable. O sea, raro ha sido el caso en el que me hayan soltado algún improperio; rarísimo. No creo que ni te pueda contar un caso. Todo el mundo muy amable. Creo que es un programa muy blanco, que trata de no meterse con nadie y trata de reclamar las cosas para los madrileños. Pero no nos metemos tampoco demasiado en política ni en cosas así. Entonces es un programa blanquito que le gusta a la gente, y que ven los niños sin ningún problema, en familia.

¿Que tiene «Madrid Directo» que le guste de la televisión pública?

Siempre el servicio público. Creo en la televisión pública, en los medios públicos y en el servicio público. Creo también en los privados, pero cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Sí que es cierto que mientras los hay que son un negocio, y que hay que hacer dinero logicamente, no es lo que se debe buscar en un en un medio público. En el caso de Telemadrid, es una televisión de los madrileños, insisto, no es de los políticos. Los madrileños son listos y saben lo que tienen que ver y lo que tienen que dejar de ver, y en ese sentido, hay que hacer bien el trabajo, honestamente, y dejar que sean ellos los que elijan. Que siempre hagan ellos la información, que nos llegue de los madrileños.

¿Hay algo nuevo en su vuelta a «Madrid Directo»?

Viene a ser lo mismo, lo que pasa es que ahora estoy haciendo el fin de semana y es completamente distinto a lo que pasa entre semana: hay mucha menos información, nos llegan menos cosas, menos denuncias, la gente está más en otra cosa. Es un programa, si lo quieres ver así, un poco más lúdico, más tranquilo, más para estar en familia. Y luego, pues el compañero, Álvaro Santos, que además es un loco de las redes sociales y me tiene frita... todo el rato con la cámara detrás.

En un futuro... ¿se ve presentando un reality?

A mí me tira mucho el directo más que las grabaciones. Cada uno tiene lo suyo, pero las grabaciones se me hacen lentas, y sin embargo disfruto con cada directo y diciendo lo que me sale del alma y con los reporteros que están en su salsa contando lo que hay. Por eso «Madrid Directo» es un formato que me gusta: es información, pero permite otras cosas y otras licencias. Sinceramente no quiero ser una show woman. Quiero ser periodista, contar las cosas a mi manera y de una forma a lo mejor un poquito más cercana. Estudié periodismo para contar historias y para informar, no para hacer un concurso. Hay otras personas que lo pueden hacer maravillosamente bien y no tienen porque ser periodistas, al contrario, la televisión tiene muchas posibilidades, pero yo no me veo. Ahora, si hay una televisión que me ofrece mucho dinero...