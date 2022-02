Lo que se sabe del nuevo programa de Dani Martínez en Movistar+

El pasado año Movistar+ cerraba con un auténtico terremoto en su parrilla. La plataforma de Telefónica decidía poner fin al mismo tiempo a tres formatos de larga trayectoria, como eran «Radio Gaga», «Cero en Historia» y la baja más importante con «Late Motiv». Así Movistar se empobrecía de grandes nombres de la comedia como Quique Peinado, Joaquín Reyes o Andreu Buenafuente, quien ya está embarcado en la producción de nuevos proyectos.

Pero Movistar tardaría muy poco en reaccionar, después de anunciar la adaptación del podcast de Dani Rovira a la televisión, hace solo unos días anunciaba el estelar fichaje de Dani Martínez. Los últimos pasos televisivos del cómico leonés fueron en Mediaset, como «El concurso del año» y como jurado en «Got Talent», haciendo un trío de lo más variopinto con Risto y Edurne.

La plataforma, aunque aún no ha desvelado todos los detalles de este nuevo proyecto, sí adelanta que el humor seguirá siendo su seña de identidad y que habrá elementos originales como el teléfono móvil, además de invitados estelares. Así reza el comunicado de Movistar:

Dani Martínez desembarcará muy pronto en Movistar Plus+ con un nuevo programa de entretenimiento que tendrá humor, invitados, actuaciones musicales y en el que el teléfono móvil será una pieza clave. El showman leonés será el maestro de ceremonias de este formato que se estrenará próximamente en Movistar Plus+ y que promete momentos únicos y muy divertidos con conocidos personajes. Tras la reciente incorporación de Dani Rovira y Arturo González-Campos con la versión televisiva de su podcast ‘Mi año favorito’, Movistar Plus+ sigue apostando por el contenido y el entretenimiento de calidad en 2022.El programa es una producción original Movistar Plus+ en colaboración con Fremantle.