Vicente Seguí, ganador de «OT 3» se retira de la música con un mensaje que preocupa a sus seguidores

España viviría uno de sus mayores fenómenos televisivos en el año 2001. Operación Triunfo hacía despertar a toda una generación de actores de la que surgirían carreras como la de David Bisbal, Rosa López, David Bustamante o Chenoa. A este éxito le seguiría una segunda edición que catapultó a Manuel Carrasco. Sin embargo, como recordaba recientemente Rosa López en «Lo de Évole», fue mucha fama de golpe y siendo muy jóvenes, un cóctel difícil de gestionar.

Aunque no alcanzase esas mismas cotas de fama ni exposición muchos recuerdan al ganador de la tercera edición del concurso, Vicente Seguí, quien hoy ha decidido pausar su carrera profesional. Seguí tenía un sólido grupo de fans del que se ha querido despedir temporalmente en sus redes sociales, con un mensaje que ha despertado la preocupación de sus fans. Ha comunicado que está enfermo y que ahora necesita concentrarse plenamente en su recuperación.

Dada la cercanía que tenía con sus fans, el valenciano «suplicaba» a sus seguidores que no intenten ponerse en contacto con él a través del móvil y que cuando esté preparado podrá devolver y agradecer todo el interés que han mostrado en él.

El comunicado

«Hola a todas y a todos. Este mensaje a muchas y muchos de vosotros os dará igual, pero esta escrito en concreto para todas y todos los que me habéis dado cariño, amor, compañía y apoyo entre otras muchas cosas “BUENAS” durante casi 20 años. Estoy enfermo y necesito curarme.

Voy a dejar la música, de momento totalmente y no se si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera. Los que me queréis, yo ya se que me queréis, lo demostrasteis durante mucho tiempo y seguís haciéndolo, así que no es necesario que os lamentéis por mi, y en la medida de lo posible os pido por favor (casi suplicándolo), que no me mandéis mensajes ni me llaméis (sobre todo por el móvil, a todos aquellos que tenéis mi numero de teléfono, si veo que no tengo los resultados que necesito por el móvil, tendré que bloquear muy a mi pesar, pero si es así no te lo tomes como un ataque a tu ayuda y persona, es simplemente para mi supervivencia).

Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será y si no, no pasa nada, os deseo lo mejor a todas y todos y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros. Os quiero y eternamente agradecido por todo lo bueno y mágico».