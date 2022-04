Amaia Salamanca: «Los que fueron a Fyre irían a Edén»

La cosa va de amaias. Salamanca, ya consagrada gracias a series como «Gran Hotel» o «Todos mienten» y Aberasturi, una de las actrices de moda por la estrenada recientemente «La edad de la ira» y que debutó con una nominación al Goya por Akelarre. Pero poco les une más allá del nombre en «Bienvenidos a Edén», la serie que Netflix estrena el 6 de mayo. Sus personajes pertenecen a universos paralelos, Salamanca es la anfitriona de unos inocentes influencers y jóvenes con familias desestructuradas a quienes intentará convencer de que Edén puede ser su nuevo hogar, una isla autosostenible y en la que convive una particular comunidad. «Astrid (el personaje que interpreta Salamanca) es consciente de todas las carencias emocionales que tienen los huéspedes y lo utiliza para manipularles psicológicamente», explica Amaia Salamanca.

Por la estética y los paisajes de la serie puede recordar a películas como «La Isla» (Michael Bay, 2005). «También nos dicen mucho ‘Los 100′, ‘3%’ o ‘Perdidos’, al final la recreación de un ecosistema paralelo que referencia a un hipotético edén es ya un clásico del audiovisual. «En este ‘boom’ de las producciones es casi imposible encontrar una idea completamente original y exclusiva que no te recuerde a algo que se haya hecho antes. Pero lo importante es que esas referencias no te influyan a la hora de construir tu personaje desde cero», dice Salamanca.

Amaia Aberasturi discute las decisiones de su personaje Zoa, a pesar de que la idea de visitar un edén gratuitamente parezca irrechazable. Creo que negarse a una propuesta así depende de tu personalidad. Yo no aceptaría. Creo que dirían que sí aquellas personas que necesitan un descanso y escucharse a sí mismos». «Yo creo que si la gente aceptó ir al festival Fyre pagando una pasta cómo no iban a apuntarse a Edén gratis» apunta Salamanca. El festival Fyre, que acabó dando forma a un documental de Netflix años después consistió en un fraude en el que se prometía un festival exclusivo cuyos bungalós recuerdan mucho a los de esta serie. FYRE nunca llegó a celebrarse pero al menos ha servido como inspiración para recrear los escenarios de esta ficción. «Yo es que soy muy prudente, no dejo mi móvil en casa ni por nada del mundo. Yo ya me estaría poniendo en lo peor».

La ficción hace una reflexión sobre las redes sociales. «Creo que debemos entender que la vida de cualquier persona es mucho más compleja que una simple story. Pero las redes también brindan muchas oportunidades, como cuentas de lifestyle o sicología», cuenta Aberasturi. «A mí me preocupa mucho como educar a mis hijos en las redes sociales. Cada vez evolucionan más rápido», contrapone Salamanca.

Amaia Salamanca convive en este reparto con una nueva generación de actores. «Están muy preparados. Me sorprendió mucho lo metódicos que eran, yo casi era la más caótica (se ríe). Creo que su mayor reto es no perderse en la cantidad de países que se ve su trabajo o el volumen de seguidores que ganan con cada proyecto».

La invitación que recibe Zoa para visitar esta isla viene acompañada de la pregunta «¿Eres feliz?». «Creo que el problema de Zoa es que aún no sabe que necesita exactamente para ser feliz y por eso acude a la isla».

Esta nueva serie está creada y escrita por Joaquín Górriz (Desaparecidos) y Guillermo López (Atrapada), dirigida por Daniel Benmayor (Xtremo) y Menna Fité (Merlí) y producida por Brutal Media. Se ha rodado en distintas localizaciones de España como la isla de Lanzarote, Barcelona o San Sebastián.