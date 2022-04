Atresmedia nos arrastrará a «La ruta» del bakalao en 2022

En la oscuridad de los pasillos angostos saturados de jóvenes haciendo suya la temperatura y en la amplitud cegadora de las pistas de baile de las discotecas de Valencia en los años 80 y 90 nació una época histórica con su propia música y estilo y que marcó a varias generaciones que aún hoy recuerdan cómo les cambió la vida la llamada «ruta destroy» o «ruta del bakalao». Cientos de historias diferentes que merece la pena contar y en eso está Atresmedia Televisión que produce junto a Caballo Films «La ruta», serie de ocho episodios sobre esta época convulsa y que se rueda actualmente en parajes exteriores e interiores naturales de la Comunidad Valenciana.

«La ruta» se presentó este fin de semana como una de las apuestas más importantes para la plataforma de Atresmedia, que anunció que estrenará este mismo año esta ficción creada por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui, y protagonizada por Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa. La trama gira en torno a un grupo de amigos de Sueca, que se despiden «en una masificada ‘‘ruta destroy’' en 1993, , hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como “la fiesta” aún conservaban su inocencia». Y es que la historia está contada con una estructura cronológicamente inversa que ayuda a entender mejor el guión. «Cuando me llegó la idea me entusiasmó», confiesa a LA RAZÓN Montse García, directora de ficción de Atresmedia y productora ejecutiva de la serie junto a Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla. Asegura además que el flechazo fue inmediato: «Cuando bajamos a tierra con los guiones hemos visto que tiene un potencial increíble, la serie ha ido creciendo». Así no solo veremos un grupo de chicos que se va de marcha, si no que «evidentemente contamos la ruta, pero al final es una historia de personajes dentro del contexto de la ruta». Alcohol, drogas, viajes interminables y peligrosos en coche para asistir a fiestas...: «Lo contamos; no lo estamos desvirtuando. La serie arranca precisamente en ese momento de la ‘’ruta destroy.’’ Vamos a contar drogas, música, accidentes de trafico, parking llenos; vamos a contar ese universo, pero nos vamos a ir atrás para contar ese movimiento cultural que nació entonces. Arrancó en una Barraca y eso hay que contarlo. Es cierto que pasaron los años y derivó en la ‘’ruta destroyer’’». El director, Borja Soler, también tiene claro que ‘‘hay una idea bastante estereotipada de la ruta, a partir de la música mákina, las pastillas, el parkineo, el tunning.., incluso cargado de una mirada morbosa. Pero en ‘‘En éxtasis’', el libro de Joan M. Oleaque te hace un viaje hacia los inicios de todo aquello: la movida valenciana de los 80 y como las discoteca crearon a su alrededor una cultura musical, una estética de expresión de algo importante que luego se fue convirtiendo en otra cosa: se masifica, se capitaliza y se pervierte».

Coinciden Montse García y el creador de la ficción, Borja Soler, en que «no es una serie fácil». Para el también director, y tras 13 o 14 semanas de trabajo «no es un rodaje cómodo: cada capítulo es como una película diferente y la gente está con otra energía aunque no se haya perdido esa vibración y conexión entre todo el equipo». Parte del reparto también son Sonia Amarcha, Luis Bermejo, Victoria Oler, Josep Manel Casany, Rosana Espinós y Nao Albet entre otros, que disfrutaron de un exhaustivo trabajo de documentación y localización y por ello, en la serie se han recreado algunas de las discotecas más importantes de la época, como Puzzle, Espiral, N.O.D., ACTV, Spook, Barraca o Chocolate.