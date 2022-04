Chanel, rumbo a Turín: «La presión de representar a España en Eurovisión me da energía»

Con la mirada puesta en el PalaOlímpico de Turín, sede de la 66ª edición del Festival de Eurovisión 2022, Chanel ha protagonizado este miércoles un gran evento de despedida en los Cines Callao de Madrid. Allí, la cantante y bailarina ha compartido con la prensa sus sensaciones a pocos días de viajar a la ciudad transalpina; y ha protagonizado un concierto muy especial en el que ha recibido el apoyo y buena energía de los fans y de algunos de los artistas que le han precedido en el certamen, como Azúcar Moreno, Rosa López, Ruth Lorenzo y Blas Cantó.

El gran evento no solo ha congregado en la plaza de Callao a fans de Eurovisión, sino también a seguidores de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ que, fiel seguidora del certamen europeo desde la victoria de Massiel en su primer capítulo, celebra su capítulo número 400. Una celebración que la ficción protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, no ha querido perderse. Y que han aprovechado, además, para desearle a Chanel toda la suerte del mundo en su aventura eurovisiva.

Callao, a ritmo de ‘Slo-Mo’

Una emocionada Chanel ha protagonizado una macro-fiesta de despedida en los Cines Callao de Madrid, que se ha convertido en el escenario perfecto para despedir a la representante española en Eurovisión y enviarle toda la buena energía para su actuación el 14 de mayo en la gran final.

Periodistas, fans y artistas se han reunido en un concierto en el que artistas eurovisivos de otras ediciones como Azúcar Moreno, Ruth Lorenzo y Rosa López, han interpretado sus grandes hits: ‘Bandido’, ‘Dancing in the rain’ y ‘Europe’s living a celebration’. Y Blas Cantó, nuestro representante en la última edición, ha acudido para cederle el testigo y desearle la mayor de las suertes: “Me inspiras mucho, eres increíble. Has hecho que brillemos de nuevo mucho más fuerte. Porque después de las nubes siempre sale el sol, y el sol eres tú”, ha afirmado.

Azúcar Moreno, encargadas de inaugurar la fiesta a ritmo del mítico ‘Bandido’, con el que representaron a España en 1990, han dicho que no es necesario desearle suerte a Chanel porque derrocha talento: “Eres muy grande, de verdad”. “A Chanel no hay que desearle suerte, porque tiene talento. Solo hace falta que Europa se dé cuenta”, han añadido.

Por su parte, Rosa, que encandiló a Europa hace veinte años, le ha dicho: “Te veo con una seguridad que a mí me habría servido en muchos momentos de mi vida. Un artista, cuando se sube al escenario, entrega su vida entera, y Chanel lo hace de una forma extrema”. No podía faltar Ruth Lorenzo, que trabajó con Chanel en uno de sus videoclips: “No te puedes imaginar lo orgullosa que me siento de ti. Hagas lo que hagas, ya eres mi ganadora”.

Chanel, ready para Turín

A la rueda de prensa previa al concierto, presentada por la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre, han acudido junto a Chanel Terrero, Eva Mora, jefa de la Delegación española en Eurovisión; Julia Varela, comentarista española del certamen; y Alejandro G. Palomo, el diseñador del vestuario que Chanel llevará en su actuación de la gran final el día 14 de mayo.

Durante la rueda de prensa, Eva Mora ha querido destacar que en España “se ha recuperado la ilusión de Eurovisión” gracias al Benidorm Fest, y ha añadido que en RTVE “estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, con mucho trabajo y mucha ilusión”. Sobre la actuación de Chanel ha subrayado que “las expectativas son altas, pero tenemos que ir con mucha prudencia y respeto porque el éxito ya lo hemos conseguido”.

Chanel, por su parte, se ha mostrado impaciente por viajar a Turín: “tengo ganas de coger el avión con mi equipo y actuar en la final el 14 de mayo”. Sobre la presión de representar a España ha comentado que “es una realidad que estoy representando a todo un país, pero no lo veo como un peso que me paraliza, sino que me da energía”. Y ha revelado que “para mi un triunfo es bajarme de ese escenario y estar satisfecha conmigo y con mi equipo”.

Julia Varela, que ha dedicado unas emotivas palabras a su compañero Tony Aguilar, ha confesado tener un pálpito “muy emocionante, y no solo porque las apuestas la sitúen muy bien, sino porque vamos con una actuación super completa, con la diva de Eurovisión que no tiene nadie este año”. Y ha desvelado que “he hablado con unos cuantos comentaristas de otros países y están encantados: contamos con muchas papeletas para estar muy bien posicionados en mayo”.

Y Alejandro G. Palomo ha asegurado sentirse orgulloso y feliz de estar con Chanel y ha contado cómo está siendo el proceso de creación del vestuario: “intenso y a contrarreloj, con todo el equipo involucrado en este proyecto tan ilusionante”. Además, sobre la inspiración ha dicho que “queríamos hacer una mujer empoderada y con mucha fuerza. Me he inspirado en ella y en la fuerza que representa”.

‘SloMo’: tres minutos para impactar en Europa

Chanel no estará sola en el escenario de Turín. Igual que en el Benidorm Fest, la artista española nacida en Cuba estará acompañada de sus bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Perez, en una puesta en escena que contará con la dirección artística del prestigioso coreógrafo Kyle Hanagami, uno de los talentos más solicitados de la industria, y la iluminación de Rob Sinclar, que ha trabajado con artistas como Kyle Minogue o Tame Impala.

Tres minutos en los que Chanel lo tiene todo preparado para impactar a los telespectadores de toda Europa en el gran evento musical del año que siguen doscientos millones de espectadores de todo el mundo. Lo hará con ‘SloMo’, un tema de pop bailable con influencias latinas y urbanas, con un mensaje de empoderamiento y confianza en uno mismo y una coreografía hipnótica y potente en el escenario.

‘SloMo’ ha sido compuesta por Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thone, compositores que han colaborado anteriormente con artistas de la talla de Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey y Nicki Minaj.