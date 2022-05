Gemma Cuervo, de «Aquí No hay Quién Viva»: «Fuimos un trío encantador, pero me han dejado sola»

A veces los personajes secundarios son los que más conquistan el corazón de los espectadores, especialmente en las series. Aunque no ocupen las tramas centrales, éstos acumulan minutos y minutos de televisión, dejando frases inolvidables y enriqueciendo a los verdaderos protagonistas. De hecho, la calidad de estos personajes es lo que diferencia a las buenas series de las leyendas de la televisión.

«Aquí no hay quién viva» es un gran ejemplo de ello, encontrando entre sus claves de éxito la coralidad entre todos esos vecinos. Pero resulta especialmente conmovedor recordando al trío de pensionistas que protagonizaban las actrices Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella. Los fallecimientos de Mariví y Emma, dejaron desolada a Gemma, que las recordaba con ternura hace unos días en Socialité. La actriz de 85 años y madre de Cayetana Guillén Cuervo recordaba a sí a su compañera Mariví, reconociendo que compartía rasgos de su personaje de Izaskun: «Se pasaba el día entero fumando. Pero además era muy inteligente, muy rápida».

De Emma Penella, quizá la que tuvo una mayor trayectoria actoral recordaba una anécdota divertida: «Cuando se sentaba en un sitio y no la conocían, gritaba: ¡Yo soy Emma Penella!». Pero en definitiva, Gemma recordaba esa etapa como «un trío encantador... a cuál más diferente y bonita. Fallecieron y me he quedado sola. Las echo mucho de menos, eran únicas, hacíamos un gran equipo, pero ya no están.”