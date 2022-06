Esperanza Aguirre, en “Viva la vida”: “En política he llorado por impotencia, por rabia y pena de mí misma”

Este domingo el programa “Viva la vida” escogió a un personaje muy especial para hacer su tercera entrega de la sección de José Antonio Avilés. Tras el paso de Bertín Osborne y Jorge Bárcenas, Esperanza Aguirre fue la tercera persona en sentarse en “El Confesionario”. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid respondió a todas las preguntas y hasta bromeó con el lenguaje utilizado por estar en un confesionario.

Aguirre insistió una vez más en que “no voy a dejar la política” activa “mientras tenga salud”, aunque para ella se acabó lo de estar en primera línea. Cuando el colaborador le insistió sobre esa época ella se confesó “llorona” y que, en aquellos entonces, “algunos compañeros en política descubrieron las razones por las que lloraba: por impotencia, por rabia y pena de mí misma”, relató. Sobre las consecuencias en su vida personal de su paso por la política, Aguirre lo ilustró con un ejemplo muy personal: “Tengo siete hermanos, todos viven y trabajan en Madrid, unas tenían una sala de conciertos que tuvieron que cerrar como consecuencia de ser yo concejala de Medio Ambiente”.

La ex presidenta también aclaró que no se considera rencorosa y menos con aquellos que tras su descalabro se habían alejado de ella. Sí que quiso ser sincera y considera que fue ella la que ha “decepcionado” a algunos y “otros que me querrían ver muerta que, de hecho, lo publican en Twitter”. Tampoco tuvo reparo de hablar con Avilés de sus famosos y cacareados retoques estéticos: “Me quité los párpados caídos. Lo próximo va a ser esto (mientras se señalaba la papada) que me lo haré cuando tenga dinero que ahora soy pensionista”, dijo riéndose.

Actualmente esta apartada del ojo público a pesar de que no para. En su vida personal, tiene dos hijos y siete nietos y tiene muy buenas palabras para sus dos nueras. Avilés no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Esperanza Aguirre el gesto de prestarse a la entrevista, que ha sido una de las más personales tras su paso por varios programas de televisión en los que hizo hasta de concursante de un talent culinario de postres en Amazon Prime Video.